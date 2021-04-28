Государство и креатив: как обеспечить импульс развития новой индустрии

Успешно развивать креативный рынок в цифровом пространстве и защищать права пользователей в нем можно только при всестороннем взаимодействии ведомств, учреждений, профильных сообществ и бизнеса. К такому выводу пришли эксперты пленарной сессии "Интеллектуальные права на объекты, созданные в цифре". Дискуссия прошла на полях международного форума IPQuorum 2021: TechforContent 26 апреля в Технопарке "Сколково".

В планах Минкультуры России - создать единую автоматизированную систему сведений для театров и музеев по примеру ЕАИС Фонда кино.

"Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах показала свою эффективность. У нас возникла идея подобного рода электронной отчетности по музеям и театрам. Мы могли бы вместе с профессиональным сообществом подумать над ее разработкой", - сказала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на пленарной сессии "Интеллектуальные права на объекты, созданные "в цифре".

По ее словам, важно обеспечить прозрачность работы учреждений, которая также будет способствовать и защите интеллектуальной собственности. Разработку новой системы ведомство должно обсуждать с учреждениями культуры, профессиональным сообществом и всеми заинтересованными сторонами, включая и бизнес-сообщество.

Повышая доступность легального контента, необходимо не забывать о том, что цифровая трансформация пока что произошла не во всех креативных индустриях. Так, во время пандемии изменения коснулись музейной отрасли, которая в нашей стране традиционно отвечает за популяризацию культурного наследия. Теперь музеи - это не архаичные учреждения, стремящиеся заигрывать с посетителями, а площадки, которые успевают двигаться в ногу со временем. Интересно, что даже камерные музеи сегодня бьются за присутствие "в цифре".

Глава Минкультуры России также отметила, что пандемия изменила отношение профессионального сообщества к "цифре". "Цифровизация сферы культуры позволила в период самоизоляции приобщиться самым разным людям, из разных социальных слоев, разных возрастных групп к сфере культуры, по-иному провести самоизоляцию. Мне кажется, после этого отношение к "цифре" поменялось даже у тех людей, которые относились к этому направлению негативно", - подчеркнула она.

Задолго до появления TikTok успешным креативным бизнесом были телефонные справочники, а теперь о них все забыли, напомнил председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов. Судьбу справочников многие пророчили театрам: предполагалось, что они могут кануть в Лету под натиском кинематографа, но этого не произошло. Единовременное развитие индустрий дало понять, что от исчезновения можно уберечь любой креативный контент, если четко определить его правовой статус, а также ослабить нарастающее противоречие между быстро меняющимися способами использования результатов интеллектуальной деятельности в цифровой форме и законодательством.

"Сегодня, как и в прошлом, одно из главных свойств контента заключается в возможности распространять его среди большого количества людей. Для этого в нашей стране есть достаточно качественная законодательная база, а также цифровые платформы".

В обществе постепенно формируется представление о том, что для использования интеллектуальной собственности необходимо разрешение авторов и правообладателей. При этом питательной средой для развития легального контента становятся технологии и законодательство, добавил Игорь Дроздов. По его мнению, в нашей стране есть достаточно качественная законодательная база, а цифровые платформы для защиты, дистрибуции и монетизации контента развиваются на достойном уровне.

Вместе с тем важно аккуратно подходить к вопросам регулирования креативных отраслей, поскольку они находятся в "мейнстриме" и особенно чувствительны к различного рода формализациям. "Важна роль государства как судьи, который видит проблематику и направляет участников процесса. Но, наверное, здесь важно именно направлять, а не жестко строить", - считает президент Ассоциации IPChain, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. - С другой стороны, когда государство подталкивает участников рынка к секторальным сделкам, которые обеспечивают нормальный баланс интересов, это хорошо и правильно, а главное, такой подход показывает свою эффективность".

Креативные индустрии сочетают в себе творчество и новые технологии. Если убрать одну из этих составляющих, то мы окажемся либо в сфере традиционной культуры, либо исключительно "в цифре". Получается, что эта сфера призвана объединить в себе все самые современные решения. Решить эту задачу поможет Концепция развития креативных индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки, которую Минкультуры разработало совместно с экспертным сообществом и заинтересованными сторонами и недавно представило на рассмотрение правительству РФ. Как пояснила директор ФГБУ "Роскультцентр" Марина Абрамова, это первый документ, регламентирующий терминологию и подходы в области креативных индустрий. Еще в прошлом году у творческого бизнеса не было единого терминологического ряда, из-за чего все путали арт-резиденции с кластерами. "Концепция нас объединила, и теперь мы знаем, что к креативным индустриям относится минимум 14 отраслей. После ее принятия наступит второй этап - мы разработаем меры поддержки креативных отраслей и определим принципы межведомственного взаимодействия для развития творческого бизнеса. В этом плане проведение IPQuorum, фиксированного на теме IP в креативных индустриях, является важным этапом развития креативной повестки в России, которая будет масштабирована и углублена в рамках главного для нас события - Российской креативной недели", - пояснила Марина Абрамова.

Также Концепция уделяет большое внимание региональному аспекту развития креативных индустрий, подчеркнула министр культуры республики Татарстан Аирада Аюпова. Во-первых, он призван сформировать среду доверия для творческих предпринимателей. Строго говоря, создать условия абсолютной открытости и прозрачности, при которых креативный бизнес будет замотивирован обращаться за поддержкой к власти. Во-вторых, опираясь на Концепцию, следует системно повышать уважение к результатам интеллектуальной деятельности. Также министр культуры одного из самых инновационных регионов страны призвала активно использовать инструменты защиты интеллектуальных прав, в частности цифровые сервисы депонирования.

Депонирование - это серьезный инструмент обеспечения доказательств на тот случай, когда имеет место спор о праве или его нарушение. По словам Андрея Кричевского, этот инструмент, в частности депонирование объектов IP в сервисе n'RIS,помогает существенно снизить расходы на защиту интеллектуальных прав.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие пройдет при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, RussianSeasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, UniversalUniversity, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: TechforContent- ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

АссоциацияIPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum - коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (artsindustriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.