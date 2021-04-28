Роскошная 2100-летняя гробница неизвестной "царевны" найдена в Греции

Команда археологов при проведении раскопок в древнем городе Козани, на западе греческой провинции Македония, обнаружила уникальное захоронение, не имеющее аналогов. В могиле были найдены останки женщины, которую похоронили лежащей на деревянной кровати.

Как сообщает Keep Talking Greece, гробница была обнаружена случайно. Она находилась буквально под домом, которые планировалось снести. При проведении работ и было обнаружено захоронение.

Снос здания приостановили и на место пригласили археологов. По их мнению, возраст гробницы составляет около 2100 лет. Причем аналогов она не имеет: впервые в Греции в древнем захоронении найдена деревянная кровать, на которую был уложен покойный человек.

Уже сам этот факт указывает на высокое социальное положение покойного при жизни. Археологи считают, что он, безусловно, был богат и, скорее всего, принадлежал к царской семье или же обладал очень высоким религиозным статусом.

По словам археолога Арети Хондроджанни-Метоки, руководившего раскопками, найденная в гробнице кровать датируется I веком до нашей эры или, возможно, концом II века до нашей эры. Ее размеры составляли 200 на 90 см, высота - 40 см. Интересно, что по своему внешнему виду она напоминала современный диван.

Примечательно и то, что кровать достаточно хорошо сохранилась, хотя провела под землей более двух тысячелетий. Деревянные элементы, конечно, за это время сгнили, но сохранились многочисленные бронзовые детали. По ним ученым удалось восстановить конструкцию кровати, после чего они создали ее миниатюрную модель.

"По нашим оценкам, эта модель очень близка к оригиналу, хотя нам, конечно, и не хватает утраченных деревянных элементов, - говорит Арети Хондроджанни-Метоки. - В те времена было обычным делом укладывать мертвых на кровати, эта традиция была распространена в Пелле и Пиерии. Но поскольку все они были деревянными, то до наших дней не дошли. Об их существовании в прошлом обычно судят только по сохранившимся гвоздям".

По его словам, находка подтверждает, что в древнем поселении жили богатые люди, здесь имелись предметы роскоши. Возможно, здесь располагалась и одна из резиденций какой-то царской династии. Сам город, вероятно, был богат и процветал в тот период, которым датирована гробница.

Личность владельца установить пока не удалось. Кстати, археологи склоняются к версии о том, что это была женщина. Точный ответ на этот вопрос даст экспертиза, которой предстоит установить и причину смерти. Но косвенно на то, что это могла быть царица или царевна, указывает характер захоронения, в том числе погребальные предметы.

Например, на голове покойного человека были найдены золотые лавровые листья. Возможно, они были "вшиты" в венок, сделанный из какого-то другого материала. Не исключено, что это был именно лавровый венок, поэтому от него остались только золотые элементы.

В любом случае этот артефакт также указывает на высокий социальный статус владельца гробницы. Кроме того, во рту покойного человека была найдена золотая пластина, а в правой руке - золотые нити, вероятно, вшитые в древности в дорогую ткань. Также в захоронении были найдены костяная игла и каменная бусина, четыре глиняных и одна стеклянная кадильницы и глиняная амфора.

Обращает на себя внимание и конструкция кровати. Она была украшена двумя рельефными изображениями - наяды и пока еще не идентифицированной водоплавающей птицы, держащей в клюве змею. В греческой мифологии змея была связана с богом Аполлоном - считалось, что он убил змею в Дельфах и тем самым спас мир.

Добавим, что захоронение было найдено в районе, который в древности носил название Эордея. Это было одно из четырех царств Македонии.