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28.04.2021 15:47
Рубрика: Культура

Гробницы древнее династий фараонов обнаружены в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологи, работающие в дельте Нила, обнаружили более сотни древних гробниц, причем самые ранние из них являются додинастическими, то есть они был созданы еще до появления в Египте первых фараонов.

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Сообщение об открытии опубликовано на официальном сайте Министерства по делам древностей Египта. Целая коллекция из 110 гробниц эпох Бото I и II, Накада III и Второго промежуточного периода была обнаружена в районе Ком Аль-Хелгане, провинция Дакалия, в дельте Нила.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Верховного совета по делам древностей Египта, многие из этих захоронений являются додинастическими. Так принято называть период до появления первых фараонов.

В частности, 68 найденных гробниц археологи датировали периодом Бото, который начался около 3300 года до нашей эры. Еще пять гробниц относятся к сменившему его периоду Накада III, который длился вплоть до появления первой династии фараонов Египта около 3100 года до нашей эры.

Сообщается, что большинство гробниц эпохи Бото представляют собой захоронения округлой и овальной формы. В них были обнаружены останки людей, похороненных лежащими на левом боку. В ряде захоронений были обнаружены тела младенцев, похороненных в больших глиняных сосудах.

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Кстати, при раскопках археологи собрали целую коллекцию погребальных глиняных сосудов. В основном, это большие горшки с ручками. Кроме того, были найдены фаянсовые амулеты в виде стел и амулеты-скарабеи, а также каменные инструменты и кремневые ножи.

Ученые отмечают, что 37 захоронений относятся к так называемому Второму промежуточному периоду, то есть к временам гиксосов, которые начали мигрировать через Синай в Египет около 1800 года до нашей эры.

Причем 31 гробница той эпохи имеет правильную прямоугольную форму, а сами захоронения были сделаны на небольшой глубине - от 20 до 85 сантиметров. В этих захоронениях были упокоены взрослые. Оставшиеся шесть гробниц оказались детскими - маленькие дети были похоронены в глиняных саркофагах.

Археологическая миссия также обнаружила несколько печей, остатки фундамента из сырцового кирпича и украшения, такие как серьги, изготовленные из полудрагоценных камней.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Африка Египет Общество Наука

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