Хуснуллин войдет в рабочую группу по развитию регионов

В России создается рабочая группа по региональному развитию и сокращению разницы в бюджетной обеспеченности регионов. Об этом сообщил в своем Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вопрос о региональном развитии и сокращении разницы в бюджетной обеспеченности регионов обсуждался на встрече председателя правительства Михаила Мишустина с депутатами Госдумы, которая прошла ранее в среду, 28 апреля.

"Договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься именно этими вопросами, в которую я войду", - сообщил Хуснуллин.