"Иди и смотри" выходит в повторный прокат

Легендарный фильм Элема Климова "Иди и смотри" вышел на экраны в 1985 году - к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лента была удостоена высшей награды XIV Московского международного кинофестиваля. Его посмотрели около 30 миллионов зрителей.

Фильм снят по "Хатынской повести" классика белорусской литературы Алеся Адамовича, книга рассказывает о борьбе партизан против немецких оккупантов. Кульминация повести - уничтожение карателями жителей белорусской деревни.

Согласно данным Мемориального комплекса "Хатынь", фашисты провели в Беларуси более 140 крупных карательных операций, коренное население уничтожалось, угонялось в лагеря смерти или на принудительные работы в Германию. Жертвами нацистской политики "выжженной земли" стали 2 230 000 человек (каждый четвертый житель республики). В ходе карательных операций вместе с населением уничтожено 628 населенных пунктов, из которых 186 так и не были восстановлены.

Фильм снимался в Березинском заповеднике, его действие происходит на территории Беларуси в 1943 году. В центре сюжета - белорусский мальчик Флера (его сыграл замечательный российский актер Алексей Кравченко), который стал свидетелем нацистской карательной операции и за два дня превратившийся из жизнерадостного подростка в седого старика.

Картина насыщена спецэффектами, которые режиссер Элем Климов использовал, чтобы добиться у зрителя ощущения ужаса, страха и безысходности. На съемках применялись настоящие снаряды, а эффект "глухоты" и звона в ушах Флера потом использовался Стивеном Спилбергом в его военной драме "Спасти рядового Райана" (1998 год).

Лента "Иди и смотри" собрала в СССР рекордные 30 миллионов зрителей

По мнению экспертов, лента "Иди и смотри" является подлинным шедевром советского военного кино. В 2017 году фильм Элема Климова получил главную награду 74-го Венецианского кинофестиваля среди отреставрированных фильмов в разделе "За лучшую восстановленную картину".