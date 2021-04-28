Милан Сиручек заведовал в то время международным отделом газеты "Млада фронта", и ему, недавно прошедшему годовую стажировку в СССР, поручили вести репортаж о встрече.
- Еще на подлете самолета к Праге я связался по радио с экипажем из диспетчерской вышки, - рассказал мне пан Сиручек. - Гагарин был в кабине у летчиков, и я, конечно, задал ему два вопроса, оба, как сейчас понимаю, банальных. Спросил, как он себя чувствует и что он ожидает от визита в Чехословакию. Потом, когда Ту приземлился, поговорить с космонавтом уже не удалось. Потому что тысячи людей с букетами цветов ринулись к трапу.
Да, кадры документальной хроники сохранили для нас этот эпизод. Встречавшие первого космонавта буквально потеряли голову, каждый из них хотел как можно ближе приблизиться к Гагарину, вручить ему припасенный букет цветов, что-то сказать, притронуться к герою.
- Трап еще не успели подкатить к самолету, как дверца уже открылась и в проеме мы увидели Юрия Алексеевича, - вспоминает Наталья Зимянина, дочь советского посла в Праге. - Он стоял с поднятыми вверх и разведенными в стороны руками и напоминал античного бога. По всему полю разнесся восторженный вопль, и все бросились к лайнеру. Нас, учеников советской школы при посольстве, едва не смяли, как цыплят. Дюжие ребята из службы безопасности с трудом пробили гостю дорогу от трапа к ожидавшему его кортежу.
Первый зарубежный визит Гагарина продолжался два дня, и каждая минута была расписана: прием у президента, посещение рабочего коллектива, экскурсии по Праге, музей славянской письменности, встреча с советскими дипломатами в нашем посольстве... А вечером космонавта пригласили на спектакль Театра имени Вахтангова, который в те дни гастролировал в ЧССР. В "Иркутской истории" были заняты Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Юрий Яковлев. Впоследствии Михаил Ульянов так рассказывал об этом Наталье Зимяниной:
- В антракте нас привели в правительственную ложу, где, помимо прочих лиц, сидели президент Чехословакии Антонин Новотный, его супруга и Гагарин. Космонавт выглядел смущенным тем вниманием и почетом, которым его окружили. Ему было всего двадцать семь лет. Юлия Константиновна Борисова прикрепила к лацкану его кителя почетный знак Вахтанговского театра.
На другой день гость попросил устроить ему пешеходную прогулку по Старому городу. Но, конечно, побыть даже десять минут в роли обычного туриста у Гагарина не вышло: его опять окружила толпа восторженных пражан. Журналист Милан Сиручек в интервью корреспонденту "РГ" вспомнил, что все умоляли Юрия Алексеевича дать им автограф.
- В какой-то момент на Вацлавской площади в его авторучке кончились чернила, я дал ему свою, а сам остался без автографа. Девушки хотели обязательно поцеловать первого космонавта. И ему это нравилось. Из всех распахнутых окон лилась мелодия песни "Добрый день, майор Гагарин", которая мгновенно стала хитом.
Второй раз космонавт прилетел в Чехословакию пять лет спустя. Теперь это был семейный визит, его сопровождала супруга Валентина, и остановились они в одном из курортных отелей Карловых Вар. Повторилась та же история: бесконечные приглашения на встречи - с рабочими машиностроительных заводов, пивоварами, стеклодувами, молодежью. Только однажды, как вспоминают очевидцы, Гагарину удалось улизнуть от надзора сопровождавших его официальных лиц и вместе с чешским другом выпить пива в деревенском трактире.
Да, все это происходило 60 лет назад в Праге и других чешских городах. Там, где недавно снесли памятник советскому полководцу, спасшему Европу от фашизма, где стали привычными недружественные антироссийские акты. Почти все улицы, названные когда-то в честь первого космонавта, теперь переименованы. Монумент Юрию Гагарину, воздвигнутый когда-то в центре Карловых Вар, ныне перенесен на территорию скромного аэропорта вблизи этого курортного города.