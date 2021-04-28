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28.04.2021 00:01
Рубрика: Общество

"Он был, как античный бог"

Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин начал свое триумфальное путешествие по земному шару
Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Российская газета - Неделя № 92(8443)
И первым пунктом в этом мировом турне тогда стала столица Чехословакии. 28 апреля 1961 года, то есть спустя всего две недели после космического полета, рейсовый самолет "Аэрофлота" Ту-104 приземлился в пражском аэропорту Рузине. Сейчас трудно в это поверить, но все пространство между лайнером и зданием аэровокзала было заполнено людьми. Тысячи восторженных чехов хотели первыми увидеть нашего космонавта.
Юрия Гагарина встречало море людей. Фото: Getty Images Юрия Гагарина встречало море людей. Фото: Getty Images
Юрия Гагарина встречало море людей. Фото: Getty Images

Милан Сиручек заведовал в то время международным отделом газеты "Млада фронта", и ему, недавно прошедшему годовую стажировку в СССР, поручили вести репортаж о встрече.

Фото: РИА Новости
60 лет назад Юрий Гагарин дал человечеству шанс взглянуть на себя со стороны

- Еще на подлете самолета к Праге я связался по радио с экипажем из диспетчерской вышки, - рассказал мне пан Сиручек. - Гагарин был в кабине у летчиков, и я, конечно, задал ему два вопроса, оба, как сейчас понимаю, банальных. Спросил, как он себя чувствует и что он ожидает от визита в Чехословакию. Потом, когда Ту приземлился, поговорить с космонавтом уже не удалось. Потому что тысячи людей с букетами цветов ринулись к трапу.

Да, кадры документальной хроники сохранили для нас этот эпизод. Встречавшие первого космонавта буквально потеряли голову, каждый из них хотел как можно ближе приблизиться к Гагарину, вручить ему припасенный букет цветов, что-то сказать, притронуться к герою.

- Трап еще не успели подкатить к самолету, как дверца уже открылась и в проеме мы увидели Юрия Алексеевича, - вспоминает Наталья Зимянина, дочь советского посла в Праге. - Он стоял с поднятыми вверх и разведенными в стороны руками и напоминал античного бога. По всему полю разнесся восторженный вопль, и все бросились к лайнеру. Нас, учеников советской школы при посольстве, едва не смяли, как цыплят. Дюжие ребята из службы безопасности с трудом пробили гостю дорогу от трапа к ожидавшему его кортежу.

Службе безопасности с трудом удавалось прокладывать дорогу космонавту. Фото: Getty Images

Первый зарубежный визит Гагарина продолжался два дня, и каждая минута была расписана: прием у президента, посещение рабочего коллектива, экскурсии по Праге, музей славянской письменности, встреча с советскими дипломатами в нашем посольстве... А вечером космонавта пригласили на спектакль Театра имени Вахтангова, который в те дни гастролировал в ЧССР. В "Иркутской истории" были заняты Юлия Борисова, Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Юрий Яковлев. Впоследствии Михаил Ульянов так рассказывал об этом Наталье Зимяниной:

- В антракте нас привели в правительственную ложу, где, помимо прочих лиц, сидели президент Чехословакии Антонин Новотный, его супруга и Гагарин. Космонавт выглядел смущенным тем вниманием и почетом, которым его окружили. Ему было всего двадцать семь лет. Юлия Константиновна Борисова прикрепила к лацкану его кителя почетный знак Вахтанговского театра.

На другой день гость попросил устроить ему пешеходную прогулку по Старому городу. Но, конечно, побыть даже десять минут в роли обычного туриста у Гагарина не вышло: его опять окружила толпа восторженных пражан. Журналист Милан Сиручек в интервью корреспонденту "РГ" вспомнил, что все умоляли Юрия Алексеевича дать им автограф.

- В какой-то момент на Вацлавской площади в его авторучке кончились чернила, я дал ему свою, а сам остался без автографа. Девушки хотели обязательно поцеловать первого космонавта. И ему это нравилось. Из всех распахнутых окон лилась мелодия песни "Добрый день, майор Гагарин", которая мгновенно стала хитом.

Из всех распахнутых окон Праги лилась мелодия песни "Добрый день, майор Гагарин", которая мгновенно стала хитом

Второй раз космонавт прилетел в Чехословакию пять лет спустя. Теперь это был семейный визит, его сопровождала супруга Валентина, и остановились они в одном из курортных отелей Карловых Вар. Повторилась та же история: бесконечные приглашения на встречи - с рабочими машиностроительных заводов, пивоварами, стеклодувами, молодежью. Только однажды, как вспоминают очевидцы, Гагарину удалось улизнуть от надзора сопровождавших его официальных лиц и вместе с чешским другом выпить пива в деревенском трактире.

Да, все это происходило 60 лет назад в Праге и других чешских городах. Там, где недавно снесли памятник советскому полководцу, спасшему Европу от фашизма, где стали привычными недружественные антироссийские акты. Почти все улицы, названные когда-то в честь первого космонавта, теперь переименованы. Монумент Юрию Гагарину, воздвигнутый когда-то в центре Карловых Вар, ныне перенесен на территорию скромного аэропорта вблизи этого курортного города.

К юбилею полета Юрия Гагарина читатели "РГ" делятся неизвестными фото первого космонавта
Общество История Общество Космос Персона: Юрий Гагарин

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