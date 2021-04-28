Из Москвы в Минск 30 апреля впервые отправится скоростная электричка

30 апреля в 16.00 с Белорусского вокзала российской столицы в Минск отправится скоростная электричка "Ласточка". Одновременно такой же пятивагонный состав стартует от перрона Минского железнодорожного вокзала. Так впервые начнется регулярное и ежедневное скоростное пассажирское сообщение между двумя столицами Союзного государства.

Для многих пассажиров важнее всего то, что поезд будет преодолевать 700 километров менее чем за семь часов. РИА Новости

Пока совершить такое путешествие смогут лишь граждане Беларуси и России. Накануне первого рейса корреспондент "СОЮЗа" разузнал подробности.

Для россиян "Ласточка" не в диковинку: по железнодорожным магистралям РФ курсирует около 250 скоростных составов разной комплектации. В Беларуси такой состав побывал лишь однажды. Пятивагонные "Ласточки" в комплектации "Премиум" разработаны специально для комфортабельных путешествий на протяженных маршрутах. В каждом составе 349 мест трех классов: бизнес, эконом и базовый.

В чем разница? Не только в количестве мест в вагоне и мягкости кресел. К примеру, пассажиру бизнес-класса будет предложен рацион гарантированного питания - холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки, а также дорожный набор, комплект печатной продукции. И независимо от класса для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.

В перечне стандартного оснащения - системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, приятное для глаз светодиодное освещение, туалетные кабинки, санитайзеры, информационные табло. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки планшетов и смартфонов. В принципе практически все это есть и в скоростных поездах "Штадлер", собираемых на совместном предприятии под Минском, их все больше на линиях, связывающих белорусскую столицу с областными центрами.

Но есть и отличия. Например, доступ к мультимедийному порталу "Попутчик", плата за который включена в цену билета. Пользуясь этой информационно-развлекательной системой, пассажир получит доступ к видеоконтенту, печатным изданиям, аудиокнигам и музыкальным произведениям. Ну и, конечно, как, путешествуя по железной дороге, обойтись без стакана фирменного чая с печеньем! Расплатиться можно банковской картой, а если наличными, то только в российских рублях.

Впрочем, для многих важнее то, что поезд будет преодолевать 700 километров менее чем за семь часов. Это примерно в полтора раза быстрее, чем ходят поезда сегодня. Причем в день между столицами будут курсировать две пары составов. Утренние рейсы отправятся из Москвы и Минска в 6.20 с остановкой в Смоленске. Вечерняя пара поездов отъезжает в 16.00, делая остановки в Вязьме, Смоленске и Орше. И все это по весьма привлекательным ценам. В Минске - от 50 до 136 белорусских рублей, в Москве - от 1499 российских. Неудивительно, что изголодавшиеся по путешествиям белорусы и россияне заранее раскупили на ближайшие дни все места на "Ласточку". Правда, еще в обязательном порядке придется потратиться на ПЦР-тест на коронавирус - он должен быть отрицательным и не более чем трехдневной давности. Также в течение всей поездки пассажирам надо использовать средства индивидуальной защиты.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С 30 апреля авиакомпания Nordwind по пятницам начнет регулярные полеты между Калинин­градом и Минском. А с 22 апреля на территории Беларуси стали делать дополнительные остановки поезда Калининград - Москва, Калининград - Санкт-Петербург, Калининград - Адлер. Во всех этих случаях приобрести билеты могут пока только граждане Беларуси и России при наличии отрицательного теста на коронавирус. Что, впрочем, не охладило ажиотажного спроса на первый летний рейс поезда № 302 "Минск - Адлер", намеченный на 5 июня. Поэтому количество вагонов может быть увеличено. На этот же день авиакомпания "Белавиа" наметила достаточно бюджетный рейс в Москву стоимостью 175 белорусских рублей. С собой можно взять багаж весом до 10 кг. Также сообщается, что гражданам Беларуси, Армении и Кыргызстана, прилетевшим в Россию, теперь необходимо предъявить в пунктах пропуска отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до полета.