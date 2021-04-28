Из Москвы в Минск 30 апреля впервые отправится скоростная электричка

Пока совершить такое путешествие смогут лишь граждане Беларуси и России. Накануне первого рейса корреспондент "СОЮЗа" разузнал подробности.
Для россиян "Ласточка" не в диковинку: по железнодорожным магистралям РФ курсирует около 250 скоростных составов разной комплектации. В Беларуси такой состав побывал лишь однажды. Пятивагонные "Ласточки" в комплектации "Премиум" разработаны специально для комфортабельных путешествий на протяженных маршрутах. В каждом составе 349 мест трех классов: бизнес, эконом и базовый.
В чем разница? Не только в количестве мест в вагоне и мягкости кресел. К примеру, пассажиру бизнес-класса будет предложен рацион гарантированного питания - холодные закуски, горячие блюда, кондитерские изделия и напитки, а также дорожный набор, комплект печатной продукции. И независимо от класса для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника.
В перечне стандартного оснащения - системы климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, приятное для глаз светодиодное освещение, туалетные кабинки, санитайзеры, информационные табло. В салоне установлены кулеры с питьевой водой, имеются розетки для зарядки планшетов и смартфонов. В принципе практически все это есть и в скоростных поездах "Штадлер", собираемых на совместном предприятии под Минском, их все больше на линиях, связывающих белорусскую столицу с областными центрами.
Но есть и отличия. Например, доступ к мультимедийному порталу "Попутчик", плата за который включена в цену билета. Пользуясь этой информационно-развлекательной системой, пассажир получит доступ к видеоконтенту, печатным изданиям, аудиокнигам и музыкальным произведениям. Ну и, конечно, как, путешествуя по железной дороге, обойтись без стакана фирменного чая с печеньем! Расплатиться можно банковской картой, а если наличными, то только в российских рублях.
Впрочем, для многих важнее то, что поезд будет преодолевать 700 километров менее чем за семь часов. Это примерно в полтора раза быстрее, чем ходят поезда сегодня. Причем в день между столицами будут курсировать две пары составов. Утренние рейсы отправятся из Москвы и Минска в 6.20 с остановкой в Смоленске. Вечерняя пара поездов отъезжает в 16.00, делая остановки в Вязьме, Смоленске и Орше. И все это по весьма привлекательным ценам. В Минске - от 50 до 136 белорусских рублей, в Москве - от 1499 российских. Неудивительно, что изголодавшиеся по путешествиям белорусы и россияне заранее раскупили на ближайшие дни все места на "Ласточку". Правда, еще в обязательном порядке придется потратиться на ПЦР-тест на коронавирус - он должен быть отрицательным и не более чем трехдневной давности. Также в течение всей поездки пассажирам надо использовать средства индивидуальной защиты.
С 30 апреля авиакомпания Nordwind по пятницам начнет регулярные полеты между Калининградом и Минском. А с 22 апреля на территории Беларуси стали делать дополнительные остановки поезда Калининград - Москва, Калининград - Санкт-Петербург, Калининград - Адлер. Во всех этих случаях приобрести билеты могут пока только граждане Беларуси и России при наличии отрицательного теста на коронавирус. Что, впрочем, не охладило ажиотажного спроса на первый летний рейс поезда № 302 "Минск - Адлер", намеченный на 5 июня. Поэтому количество вагонов может быть увеличено. На этот же день авиакомпания "Белавиа" наметила достаточно бюджетный рейс в Москву стоимостью 175 белорусских рублей. С собой можно взять багаж весом до 10 кг. Также сообщается, что гражданам Беларуси, Армении и Кыргызстана, прилетевшим в Россию, теперь необходимо предъявить в пунктах пропуска отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до полета.