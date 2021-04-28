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28.04.2021 13:27
Рубрика: Власть

Кабмин рассмотрит предложения "ЕР" по финансированию села и транспорта

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты фракции "Единая Россия" озвучили ряд предложений в ходе встречи фракции с главой правительства Михаилом Мишустиным. Инициативы касаются дополнительной поддержки села и развития общественного транспорта. Собеседник депутатов заверил, что кабмин рассмотрит эти вопросы.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Во время встречи, которая состоялась в преддверии отчета правительства в ГД, "единороссы" заявили о необходимости расширить программу обновления пассажирского транспорта. "Предлагаем рассмотреть вопрос увеличения срока реализации программы обновления пассажирского транспорта на несколько лет. С увеличением ежегодного финансирования в 10 раз", - пояснил лидер фракции Сергей Неверов.

Михаил Мишустин, как сообщили в "ЕР", одобрил озвученное предложение. "Программа однозначно поддерживается регионами, - подчеркнул он. - Я встречаюсь, езжу несколько раз в месяц по Федерации. Программу просят продлить".

"Мы все рассмотрим и с вами, Сергей Иванович, проработаем", - обратился Мишустин к Неверову.

Кроме того, руководитель фракции указал на необходимость увеличения финансирования программы комплексного развития сельских территорий.

"Мы посмотрели с регионами, минимальная дополнительная потребность на этот год - 6,1 млрд рублей… - заявил Неверов. - В числе этих 6,1 млрд рублей хотели бы предложить обсудить направить дополнительно 2 млрд и на программу "Сельская ипотека".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Мишустин одобрил идею создания рабочей группы по поддержке регионов

Со своей стороны Михаил Мишустин заметил, что в 2020 году бюджет этой программы был увеличен на 27,5 млрд рублей. "Мы обязательно рассмотрим возможности дополнительного финансирования", - сказал он.

Как резюмировал по итогам встречи Неверов, Михаил Мишустин предложения фракции поддержал. "Все соответствующие поручения даны, - заявил он. - Я думаю, что в рамках отчета правительства мы уже услышим ответы на наши предложения и определение "дорожной карты", по которой будем двигаться".

Отчет правительства в ГД намечен на 12 мая.

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