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28.04.2021 15:32
Рубрика: Власть

Как будет работать биометрическая идентификация в Шереметьево

Текст: Евгений Гайва
Пассажиры в аэропорту Шереметьево будут проходить на посадку в самолет без предъявления паспорта благодаря использованию биометрии для идентификации. Систему сначала запустят в порядке эксперимента осенью этого года.

"В данном проекте аэропорт Шереметьево принимает на себя ключевые функции. Эксперимент проводится на самой современной в России аэропортовой инфраструктуре. Потребуется установить дополнительное специализированное оборудование и выполнить доработку информационных систем для использования биометрии", - пояснил "РГ" представитель Шереметьево.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Биометрическая идентификация пассажиров будет действовать в двух зонах аэропорта. В зоне предполетного досмотра внутренних линий на входе в "чистую" зону биометрия заменит предъявление посадочного талона и внутреннего паспорта гражданина России. Также при выходе на посадку. При этом использование биометрической идентификации посредством Единой биометрической системы тождественно предъявлению паспорта гражданина, уточнил представитель аэропорта. Механизм биометрической идентификации защищен в соответствии с высокими государственными стандартами безопасности с применением средств криптографической защиты информации.

"Внедрение систем искусственного интеллекта позволит обеспечить проход пассажиров и посадку на рейс с использованием биометрической информации из Единой биометрической системы (ЕБС), что существенно увеличивает удобство и безопасность пассажиров", - отметил представитель аэропорта.

Ранее издание РБК со ссылкой на рабочую версию плана мероприятий по реализации проекта сообщило, что эксперимент стартует в сентябре.

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