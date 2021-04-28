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Текст:   Ольга Игнатова  ,  Роман Маркелов 
05:00 28.04.2021

Как получить налоговый вычет на строительство дачи

С 21 мая граждане России будут получать часть налоговых вычетов в упрощенном порядке. Речь идет о возврате плательщикам части налога на доходы физлиц (НДФЛ) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) - такие типы налоговых вычетов можно будет оформить автоматически, не собирая документов и не посещая налоговую инспекцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Один из частных случаев таких вычетов - это вычет на строительство на покупку или строительство дачи. Об особенностях его получения рассказывает "Российская газета".

Фото: mos.ru
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Право на получение налогового вычета в 13% от стоимости объекта недвижимости предусмотрено Налоговым кодексом. Имущественный вычет предоставляется по расходам на строительство жилого дома (то есть назначение объекта - "жилое"), уточнили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе (ФНС). Категория земельного участка в целях предоставления вычета значения не имеет, подчеркивают там. Вычет можно получить и по расходам на покупку земельного участка, на котором построен жилой дом.

"Вычет предоставляется начиная с налогового периода (календарного года), в котором оформлено право собственности на жилой дом. Расходы на строительство жилого дома должны быть документально подтверждены (договоры с подрядной организацией, платежные документы на оплату работ по строительству и приобретению материалов и т.д.)", - напоминают в ФНС.

"В расходы на новое строительство или покупку жилого дома, земельного участка для ИЖС могут быть включены, помимо стоимости самого участка, фактические расходы на разработку проектной и сметной документации, приобретение строительных и отделочных материалов; расходы, связанные с работами или услугами по строительству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и отделке; расходы на подключение к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо- и газоснабжения и канализации", - добавляет первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Максимальный размер вычета по расходам на покупку земельного участка и жилого дома (либо его строительство) - это два миллиона рублей, а по расходам на уплату процентов по ипотеке на те же цели - три миллиона рублей (таким образом, вернуть можно максимум 260 и 390 тысяч рублей соответственно).

Фото: iStock
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Чтобы получить такие вычеты в упрощенном порядке с 21 мая, необходимо наличие "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС - именно там сформируется предзаполненное заявление на вычет для тех, кто имеет на него право. Нужные для этого данные ФНС будут передавать банки-участники информационного взаимодействия с налоговой службой. Поэтому второе условие для упрощенного получения вычета на покупку или строительство дачи - сделка должна проходить через банк и этот банк должен быть участником информационного взаимодействия с ФНС.

В целом новые правила значительно упрощают процедуру получения налогового вычета, говорит Чаплин. "Вместо декларации на получение имущественного налогового вычета, на проверку которой у налогового органа сейчас есть три месяца, нужно будет подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС, и на проверку у налоговой будет только 30 календарных дней плюс 10 рабочих дней на перечисление денежных средств в случае положительного решения о налоговом вычете. Упрощенный порядок будет действовать с 1 января 2022 года - в отношении права на налоговый вычет, возникшего с 1 января 2020 года", - отмечает он.

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