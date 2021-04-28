Министр строительства Беларуси - о том, что и как строят белорусы в России

Белорусских строителей сегодня можно встретить от Калининграда до Курил. О достижениях и перспективах сотрудничества корреспондент "СОЮЗа" беседует с министром архитектуры и строительства Беларуси Русланом Пархамовичем.

Руслан Викторович, как сейчас развивается сотрудничество?

Руслан Пархамович: Мы видим перспективы нашего сотрудничества с Россией в условиях расширения участия наших подрядчиков в строительных проектах в регионах России.

На каких объектах концентрируете усилия?

Руслан Пархамович: Основной движущей силой экспорта стройуслуг является холдинг "Белстройцентр". Сейчас он строит около пяти объектов социальной инфраструктуры в Ленинградской и Калужской областях. Перспективно сотрудничество с Брянской и Псковской областями. До конца 2025 года планируем построить более 12 школ, детсадов и других объектов в России. Жилье возводят крупные минские застройщики, Гомельский ДСК. Мы постоянно увеличиваем количество подрядчиков, работающих в РФ.

Беларусь постоянно увеличивает количество подрядчиков, работающих в России

С чего начиналось взаимодействие?

Руслан Пархамович: Например, сотрудничество с Калужской областью наши предприятия активно ведут с 2015 года. Результат - жилые комплексы "Веснушки", "Просто Космос", "Анненки", "Малиновка". Фирменными объектами наших строителей стали школы на тысячу учащихся. Сейчас такие возводятся в Медыни и Кондрово. На очереди строительство подобных школ в микрорайоне Байконур Калуги, в городе Людиново. Ведутся проектно-изыскательские работы по возведению детского сада на 160 мест с бассейном в Мещовске. С калужанами согласован предварительный план по выполнению подпрограммы "Новая школа" на период до 2025 года.

Где сотрудничество идет наиболее результативно?

Руслан Пархамович: В 2019-2020 годах наше министерство при активном участии белорусского Посольства провело переговоры с руководством 20 российских регионов. В Курской области активно работает ОАО "Мозырский ДСК", в Калининградской - ОАО "Брестжилстрой". В Санкт-Петербурге возводится "Белорусский квартал". Там же РУП "Белстройцентр" ведет предконтрактные переговоры по возведению пяти школ и восьми детских садов. В Ленинградской области "Белстройцентр" ведет проектирование и строительство школы. С администрацией Псковской области ведутся переговоры по строительству в 2021-2023 годах двух школ в Пскове и школы на 825 мест в Гдове. Прорабатывается вопрос строительства социальных объектов по инвестиционно-инжиниринговому принципу в Новгородской области. В Воронежской области ОАО "Строительный трест № 12" построит школу на 520 мест с детским садом на 220 детишек...

Как удается успешно конкурировать на стройрынке?

Руслан Пархамович: Опираясь на принятые в Беларуси меры господдержки, мы осуществляем инвестиционное строительство школ, детсадов, больниц и поликлиник за счет кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь". А по завершении объекта его выкупает российская сторона. Это наиболее перспективный на сегодня экспортный продукт. Кроме того, мы подключились к реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий", предусматривающей строительство объектов соцкультбыта и жилья. Предлагаем возведение малоэтажного жилья из готовых домокомплектов усадебных домов белорусского производства.

Пандемия мешает?

Руслан Пархамович: Конечно, она внесла коррективы. Деловые поездки в Россию необходимо согласовывать, что ощутимо влияет на исполнение нашими предприятиями взятых обязательств. Стараемся использовать авторитет местных властей. Так, обратились к губернатору Калужской области за содействием в ускорении пересечения границы либо получении права многократного въезда в РФ работниками белорусских строительных организаций, задействованных в регионе.

А что можно сказать о единых условиях хозяйствования на территории Союзного государства?

Руслан Пархамович: Соглашение между Минстроем России и Минстройархитектуры Беларуси подтолкнуло к созданию единого рынка строительных услуг. Сотрудничество осуществляется в рамках инфраструктурных проектов и на основе скорректированной стратегии внешнеэкономической деятельности стройкомплекса. Создание белорусских или совместных инжинирингово-инвестиционных предприятий в связке с активным использованием мер государственной поддержки экспорта является эффективной и актуальной мерой. Опыт создания таких структур в Калужской, Ленинградской и Воронежской областях оказался положительным.

Касается ли это стройматериалов?

Руслан Пархамович: Свои объекты в России мы строим в основном из белорусских конструкций и комплектующих. Однако введение Россией антиковидных мер, снижение цен на основные стройматериалы и ослабление российского рубля привело к некоторому снижению поставок. Так, отгрузка гранитного щебня и других нерудных материалов сократилась на треть. Тем не менее за счет цемента, стекла и изделий из него обеспечен рост экспорта в стоимостном выражении от 2,2 процента до 22 процентов. А недавно достигнута межправительственная договоренность о приемлемых для нас квотах по поставкам белорусского гранитного щебня.