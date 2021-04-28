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28.04.2021 07:06
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали лучшие упражнения для профилактики инфаркта

Текст: Оксана Грибанова

Регулярные физические нагрузки необходимы для профилактики сердечно-сосудистых недугов, предупреждают медики.

Фото: iStock
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Как объяснила завкафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, д. м. н. Вера Ларина, для лучшего эффекта рекомендуется выбирать "тот вид физической активности, который приносит удовольствие человеку и доступен для него". То есть, действовать с учетом оценки состояния здоровья врачом.

Специалисты предлагают три упражнения для защиты сердца, в том числе от инфаркта, передает aif.ru.

Первое - это ходьба в ровном темпе, до 30 минут 6-7 дней в неделю.

Второй вариант - так называемая ходьба на ягодицах. Для этого нужно, сидя на полу, ноги выпрямить или согнуть в коленях. В таком положении сделать на ягодицах восемь шагов вперед, а затем проделать такой же путь обратно. Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону. Практиковать упражнение следует ежедневно.

Также рекомендуется, лежа на спине при неподвижных пятках и голове, "как бы извиваться телом" подобно рыбе (упражнение врачи называют "золотая рыбка"). Двигаться так советуют 7-8 минут ежедневно.

Перед началом занятий следует привести в норму уровень артериального давления, скорректировать уровень сахара в крови (если есть необходимость), пройти консультацию у врача - специалист поможет оценить возможные риски со стороны сердечно-сосудистой системы, проведет необходимое тестирование, например, шестиминутный тест ходьбы.

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