Кардиологи назвали лучшие упражнения для профилактики инфаркта

Регулярные физические нагрузки необходимы для профилактики сердечно-сосудистых недугов, предупреждают медики.

Как объяснила завкафедрой поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, д. м. н. Вера Ларина, для лучшего эффекта рекомендуется выбирать "тот вид физической активности, который приносит удовольствие человеку и доступен для него". То есть, действовать с учетом оценки состояния здоровья врачом.

Специалисты предлагают три упражнения для защиты сердца, в том числе от инфаркта, передает aif.ru.

Первое - это ходьба в ровном темпе, до 30 минут 6-7 дней в неделю.

Второй вариант - так называемая ходьба на ягодицах. Для этого нужно, сидя на полу, ноги выпрямить или согнуть в коленях. В таком положении сделать на ягодицах восемь шагов вперед, а затем проделать такой же путь обратно. Всего должно получиться 24 шага в одну и другую сторону. Практиковать упражнение следует ежедневно.

Также рекомендуется, лежа на спине при неподвижных пятках и голове, "как бы извиваться телом" подобно рыбе (упражнение врачи называют "золотая рыбка"). Двигаться так советуют 7-8 минут ежедневно.

Перед началом занятий следует привести в норму уровень артериального давления, скорректировать уровень сахара в крови (если есть необходимость), пройти консультацию у врача - специалист поможет оценить возможные риски со стороны сердечно-сосудистой системы, проведет необходимое тестирование, например, шестиминутный тест ходьбы.