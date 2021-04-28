Кипр выдал России беглого банкира Андрея Туева

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Кипр экстрадировали гражданина РФ Андрея Туева. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. По его словам, Туев обвиняется в растрате более 240 млн рублей "Экопромбанка".

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2013 года Туев, являясь председателем правления ОАО АКБ "Экопромбанк", используя служебное положение, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной фирмой ООО "Рейс". В результате чего банку был причинен ущерб на сумму более 240 млн рублей.

Кроме того, Туев совместно со своим заместителем, действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не выполнило условия по возврату кредита на 260 млн рублей, вывели из состава обеспечения договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате общество не исполнило обязательства перед банком. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия Туева привели к банкротству кредитной организации и ее ликвидации.

Поскольку Туев скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генеральной прокуратуры, был объявлен в международный розыск. В связи с обнаружением беглого банкира на Кипре в августе 2016 года в компетентные органы республики был направлен запрос о его выдаче, который удовлетворен. По данным надзорного ведомства, в сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву.