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28.04.2021 14:17
Рубрика: Происшествия

Кипр выдал России беглого банкира Андрея Туева

Текст: Иван Егоров

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Республики Кипр экстрадировали гражданина РФ Андрея Туева. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов. По его словам, Туев обвиняется в растрате более 240 млн рублей "Экопромбанка".

Фото: youtube/МВД МЕДИА
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По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2013 года Туев, являясь председателем правления ОАО АКБ "Экопромбанк", используя служебное положение, заключил кредитный договор без обеспечения с подставной фирмой ООО "Рейс". В результате чего банку был причинен ущерб на сумму более 240 млн рублей.

Кроме того, Туев совместно со своим заместителем, действуя в интересах ООО "Магнит-Инвест", которое не выполнило условия по возврату кредита на 260 млн рублей, вывели из состава обеспечения договора объекты недвижимости на сумму залога. В результате общество не исполнило обязательства перед банком. Как отметили в Генпрокуратуре, эти действия Туева привели к банкротству кредитной организации и ее ликвидации.

Поскольку Туев скрылся от правоохранительных органов, по поручению Генеральной прокуратуры, был объявлен в международный розыск. В связи с обнаружением беглого банкира на Кипре в августе 2016 года в компетентные органы республики был направлен запрос о его выдаче, который удовлетворен. По данным надзорного ведомства, в сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен в Москву.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура

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