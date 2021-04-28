Космический грузовик "Прогресс МС-14" отстыкуют от МКС и затопят

Корабль "Прогресс МС-14" 28 апреля отстыкуется от Международной космической станции (МКС). Произойдет это в 2:11 по московскому времени. Затем около суток космический грузовик будет находиться на орбите. Специалисты протестируют новую систему построения ориентации при затоплении.

В госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости рассказали, что 29 апреля в три часа ночи по московскому времени двигательная установка корабля будет включена на торможение, в 3:34 "Прогресс" войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. Несгораемые элементы конструкции корабля упадут в южной части Тихого океана.

Стоит отметить, что "Прогресс МС-14" является рекордсменом по длительности нахождения в космосе - 369 суток.