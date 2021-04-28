КПРФ: Мишустин поддержал проведение широкой репатриации соотечественников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение КПРФ о законодательной проработке широкой репатриации соотечественников. Об этом сообщил представитель фракции, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он пояснил, что речь о репатриации (то есть возвращении) "наших русских граждан, кто хотел бы вернуться на родину". По словам Калашникова, это актуально на фоне демографических проблем.

"Мы предложили поправить это положение и перейти по сути к репатриации, - тому, что делают Израиль и Германия для своего населения", - объяснил Калашников.

По его словам, это предложение поддержал премьер-министр - так же, как и инициативу в области образования для российских соотечественников.

Встречи думских фракций с Михаилом Мишустиным проходят в преддверии ежегодного отчета кабмина в Госдуме, запланированного на 12 мая.