Курс евро упал ниже 90 рублей

Курс евро опустился ниже отметки 90 рублей впервые с 6 апреля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара на биржевых торгах в среду также снижается к рублю.

По данным на 15:08 мск, евро опускался на минимуме до 89,99 рубля. Курс доллара к этому времени снижался на минимуме до 74,54 рубля. Стоимость барреля нефти европейской марки Brent, по данным биржи ICE, в среду днем повышалась и колебалась возле отметки 67 долларов.

В среду вечером пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор отметит улучшение экономической ситуации, а его председатель Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции может упомянуть о том, при каких условиях регулятор готов сократить покупку активов, прогнозируется в обзоре аналитиков Sberbank CIB. Этого может оказаться достаточно для повышения доходности десятилетних казначейских обязательств США до 1,7%. Следовательно, пара "евро-доллар" после этого может отступить до 1,2, а "доллар-рубль" - подняться до 75,5, прогнозируют в Sberbank CIB.