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28.04.2021 14:52
Рубрика: Власть

Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос касательно заявлений прокуратуры Болгарии, которая объявила о якобы имевшей место причастности граждан России ко взрывам на оружейных складах, ответил, что таким образом можно дойти и до герцога Фердинанда.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Мексики, делая таким образом отсылку к роману чешского писателя Ярослава Гашека "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны".

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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Также он призвал ЕС разобраться, почему к складам боеприпасов в Чехии и Болгарии имели отношение частные лица.

"Я могу допустить, что Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, Евросоюз должен ответить, насколько он "контролирует выполнение его членами обязательств по различным документам в сфере торговли оружием".

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