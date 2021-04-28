Лавров ответил на заявления Болгарии о взрывах на оружейных складах

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на заявление Болгарии о возможной причастности россиян к взрывам на складах, где хранилось оружие.

"Хорошо еще, что эрцгерцога Фердинанда пока не мы убили, но судя по всему, к этому идет", - отметил он, передает РИА Новости.

Болгарская прокуратура занимается расследованием нескольких взрывов оружейный складов в 2011, в 2015 и в 2020 годах.

Сергей Лавров также призвал Европейский союз разобраться, почему склады с боеприпасами принадлежат частникам. Отметим, что к ним имеет отношение бизнесмен Эмилиан Гебрев.