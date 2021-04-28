Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", в котором снимался тогда актер, а сейчас президент Украины Владимир Зеленский. Об этом министр рассказал в интервью РИА Новости.

"Я, знаете, с огромным удовольствием смотрел сериал "Слуга народа", когда еще никто не подозревал, что его герой и в реальной жизни пойдет по этому пути", - рассказал Лавров​​​.

По словам министра, "если бы сейчас Владимир Александрович Зеленский пересмотрел тот сериал и постарался бы понять убеждения того человека, которого он очень хорошо изобразил на экране, и потом сравнил бы эти убеждения с тем, что он сейчас делает, ну, наверное, ему удалось одно из наиболее эффективных искусств перевоплощения. Не знаю, когда он был самим собой и когда он перевоплотился, но контраст разительный".