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28.04.2021 12:19
Рубрика: Власть

Лавров: Ситуация на Донбассе и события в Абхазии и Южной Осетии отличаются

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал важное различие между текущей ситуацией на Донбассе и событиями в Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев-Саркози, который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили вычеркнул ключевые предложения из проекта документа, который ему привез французский лидер Николя Саркози.

Однако в случае с Донбассом все иначе, отметил Лавров. По его словам, 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров "нормандского формата" дали результат, который спустя два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без сомнений в том, что одобренные соглашения нужно выполнять.

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