Лавров: У России есть база для создания аналога SWIFT

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров полагает, что Россия имеет возможность создать аналог платежной системы SWIFT.

"База для этого существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести", цитирует агентство РИА Новости его слова.

Вопрос о создании альтернативной системы вызван риском возможного отключения российских банков от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей в результате банковских санкций.