До конца 2021 года всем медицинским организациям рекомендовано полностью перейти на электронный документооборот, сообщили в Минздраве.

Как пояснил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, это нужно, в том числе, для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи гражданам. Поскольку все электронные медицинские документы будут доступны россиянам в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг, то в случае необходимости они смогут их предоставлять в любую медицинскую организацию, где будут проходить лечение.

Он также рассказал, что к декабрю каждая пятая поликлиника будет предоставлять гражданам сервисы на госуслугах. В их числе, например, могут быть запись к врачу, выдача справок, телемедицинские консультации.

"Доступность электронных сервисов влияет на уровень удовлетворенности и доверия граждан к государству. Поэтому региональным минздравам важно позаботиться о том, чтобы граждане могли получать услуги здравоохранения на портале госуслуг", - сказал замминистра.

По словам Пугачева, также в этом году полностью электронным станет взаимодействие медицинских организаций с учреждениями медико-социальной экспертизы, причем оно будет организовано внутри единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Еще не менее половины медицинских организаций с помощью ЕГИСЗ должны начать обмениваться информацией с органами ЗАГС. Ожидается, что к середине мая будет утверждена электронная форма свидетельства о смерти и свидетельства о рождении. Приказ об этом проходит регистрацию в Минюсте.