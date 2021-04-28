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28.04.2021 16:52
Рубрика: Общество

К концу года запись на прием к врачу будет доступна в три клика

Текст: Елена Манукиян
До конца 2021 года всем медицинским организациям рекомендовано полностью перейти на электронный документооборот, сообщили в Минздраве.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Как пояснил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, это нужно, в том числе, для обеспечения преемственности оказания медицинской помощи гражданам. Поскольку все электронные медицинские документы будут доступны россиянам в личном кабинете "Мое здоровье" на портале госуслуг, то в случае необходимости они смогут их предоставлять в любую медицинскую организацию, где будут проходить лечение.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Он также рассказал, что к декабрю каждая пятая поликлиника будет предоставлять гражданам сервисы на госуслугах. В их числе, например, могут быть запись к врачу, выдача справок, телемедицинские консультации.

"Доступность электронных сервисов влияет на уровень удовлетворенности и доверия граждан к государству. Поэтому региональным минздравам важно позаботиться о том, чтобы граждане могли получать услуги здравоохранения на портале госуслуг", - сказал замминистра.

По словам Пугачева, также в этом году полностью электронным станет взаимодействие медицинских организаций с учреждениями медико-социальной экспертизы, причем оно будет организовано внутри единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Еще не менее половины медицинских организаций с помощью ЕГИСЗ должны начать обмениваться информацией с органами ЗАГС. Ожидается, что к середине мая будет утверждена электронная форма свидетельства о смерти и свидетельства о рождении. Приказ об этом проходит регистрацию в Минюсте.

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