Медведев: Переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что с изменением социального, экономического уклада, свободного времени у человека должно быть больше. Поэтому переход на четырехдневную рабочую неделю действительно актуален для современного общества.

"Что касается четырехдневной рабочей недели, я действительно впервые эту тему озвучил и считаю, что в целом, я сейчас отвечу так, в философском плане, мир движется в этом направлении", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

При этом он отметил, что переход на четырехдневную рабочую неделю должен быть постепенным и основываться на экономической логике.