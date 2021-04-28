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28.04.2021 14:59
Рубрика: В мире

МИД: Есть основания для осторожного оптимизма в плане ядерной сделки с Ираном

Текст: Константин Волков

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов полагает, что в настоящий момент есть основания для "осторожного оптимизма" на переговорах по ядерной сделке с Ираном. Об этом он заявил журналистам 28 апреля.

Фото: РИА Новости
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В австрийской столице 27 апреля начался третий раунд переговоров по данной теме. В частности, в этот день состоялось официальное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) на уровне политдиректоров.

На 29 апреля запланирована встреча делегаций России и США, которые должны обсудить иранское ядерное урегулирование.

Также, по словам Ульянова, для скорейшего достижения успеха на переговорах нужна встреча Ирана и США., без нее переговоры будут идти сложнее и дольше. Однако пока что, отметил постпред РФ, американцы знают, что иранцы не хотят с ними разговаривать, а иранцы не намерены менять свою позицию.

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