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28.04.2021 15:16
Рубрика: Власть

МИД: Повестку встречи по Афганистану важно согласовать со всеми сторонами

Текст: Константин Волков
Все стороны должны согласовать повестку встречи по афганскому урегулированию в Стамбуле, чтобы не допустить "ералаша мнений", заявил спецпредставитель президента РФ, глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ранее начало переговоров в Стамбуле было назначено на 24 апреля, но затем было перенесено из-за отказа движения "Талибан" (запрещено в РФ) участвовать в них, пока все иностранные войска не будут выведены из Афганистана.

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"Повестка дня должна быть согласована между афганскими сторонами, а не какими-то иностранцами, даже с самыми лучшими намерениями, - цитирует РИА Новости слова Кабулова. - Во-вторых, мы не видим единой консолидированной позиции в подходах, так скажем, сборной кабульской команды, состоящей из представителей правительства Афганистана, представителей Высшего Совета по национальному примирению и отдельных политических сил, которые не во всем разделяют подходы правительства Афганистана и в чем-то расходятся с позицией Высшего Совета по национальному примирению. С таким ералашем мнений нам не совсем было понятно, как это будет состыковываться".

По словам дипломата, талибы решили, скорее всего, взять паузу. "Они не отказываются от переговоров, я читал их заявление, - подчеркнул Кабулов. - Но переговоры должны быть содержательными. Наверное, понадобится время, которое нужно потратить с толком на стыковку позиций... Нам было не совсем понятно, почему такие переговоры были намечены в самый разгар священного месяца для мусульман - Рамадан".

Также он отметил, что на дату назначения конференции в Стамбуле будет влиять и тот факт, что в Турции с 29 апреля по 17 мая будет введен строгий локдаун из-за коронавируса.

Кабулов, кроме того, рассказал, что на 30 апреля в Дохе намечено заседание расширенной "тройки" по урегулированию в Афганистане (Россия, США, Китай, Пакистан).

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"Подтверждаю: встреча расширенной "тройки" будет 30 апреля с моим участием, участием спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада, представителей Пакистана и Китая, - сказал дипломат. - Обсуждать будем пути преодоления нынешней ситуации на межафганских переговорах. Постараемся выработать общую позицию для придания толчка, импульса, чтобы эти переговоры состоялись".

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