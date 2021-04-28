Михаил Мишустин встретился с депутатами перед отчетом в Госдуме

В преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с представителями всех фракций. Как рассказали депутаты, ряд их предложений глава кабмина одобрил - в частности, о дополнительной поддержке села и транспортной отрасли, о мерах для возвращения на родину соотечественников.

Отчет кабмина в Госдуме намечен на 12 мая, и ряд вопросов депутаты получили возможность задать уже вчера. Конечно же, немалое внимание было уделено теме коронавируса - об этом речь зашла в ходе общения премьера со всеми фракциями.

Как заявил Мишустин на встрече с "единороссами", самая острая фаза пандемии в России преодолена - этому способствовали в том числе и решения, принятые Госдумой. В ходе дискуссии с депутатами "Справедливой России" глава кабмина продолжил тему: он заявил, что необходимость реагировать на пандемию сплотила правительство и все фракции. В результате удалось сгладить ситуацию на рынке труда, стабилизировать экономику страны и помочь людям.

А теперь правительству и депутатам, по словам Мишустина, предстоит работать над исполнением поручений из Послания президента. Целый блок вопросов, подчеркнул он, потребует тесного взаимодействия. Премьер-министр выделил поддержку семей с детьми, развитие регионов, продвижение крупных инфраструктурных проектов.

Депутаты представили свои предложения для дальнейшей совместной проработки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на необходимость выравнивания условий для жизни людей в регионах. "Мы должны сделать все для того, чтобы независимо от того, где человек живет - в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее, - чувствовал себя одинаково", - подчеркнул спикер. Он пояснил, что равенство должно быть в сферах и качества медицины, и образования, и услуг общественного транспорта. Дотационным регионам, констатировал Володин, тяжело решать вопросы за счет своего бюджета.

Михаил Мишустин и Вячеслав Володин перед началом разговора с парламентариями. Фото: Дмитрий Астахов / pool / ТАСС

В качестве примера парламентарий привел проблему обновления общественного транспорта: не всем регионам бюджет позволяет самостоятельно закупать автобусы, троллейбусы и трамваи. Поиском решения этих вопросов могла бы заняться специальная рабочая группа по поддержке дотационных регионов, предложил Володин. Михаил Мишустин согласился с председателем ГД. "Любой из форматов работы с парламентом здесь будет не просто уместен, а очень полезен для развития страны", - поддержал он идею выработки мер.

В "Единой России" предложили расширить программу обновления общественного транспорта. Речь об увеличении срока реализации программы, а также росте ежегодного финансирования в десять раз, пояснил глава фракции Сергей Неверов. Михаил Мишустин, как сообщили в "ЕР", одобрил предложение. "Программа однозначно поддерживается регионами, - подчеркнул он. - Я встречаюсь, езжу несколько раз в месяц по Федерации. Программу просят продлить". Эта тема будет проработана с Госдумой, заверил он.

Кроме того, руководитель фракции указал на необходимость увеличения финансирования программы комплексного развития сельских территорий. "Мы посмотрели с регионами, минимальная дополнительная потребность на этот год - 6,1 млрд рублей", - заявил Неверов. Михаил Мишустин заметил, что в 2020 году бюджет этой программы был увеличен на 27,5 млрд рублей. "Мы обязательно рассмотрим возможности дополнительного финансирования", - добавил он.

Тему развития села поднимали и коммунисты. Лидер фракции Геннадий Зюганов попросил поддержать программу устойчивого развития сельских территорий, которую подготовила КПРФ. Еще одно предложение компартии касалось вовлечения дополнительных объемов земли в сельхозоборот. Мишустин сообщил, что такую программу подготовили - она предполагает выделение 754 млрд рублей на десять лет. По расчетам кабмина, это позволит к 2025 году вовлечь в оборот не менее 13 млн га земель.

В "Единой России" и КПРФ настаивают на увеличении финансирования программы развития села

И в КПРФ, и в ЛДПР высказали предложения, направленные на возвращение русскоязычных граждан в Россию. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) заявил, что во фракции предложили провести масштабную репатриацию соотечественников. "Это помочь деньгами, служебными квартирами, образованием, устройством на работу", - сказал депутат. По его словам, это предложение премьер поддержал.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что в РФ "проблема с гражданством для русских". Он указал на то, что русскоязычным гражданам приходится ждать до восьми лет для получения российского паспорта. "Надо это упростить, ускорить, - предложил он. - Ввести понятие "русский". И все - паспорт выдается в посольстве в течение трех недель".

Еще одно предложение Жириновского - засчитывать домохозяйкам трудовой стаж: два года домашнего труда за один год на обычной работе. "Это тяжелый труд - всех обштопать, обстирать, накормить", - пояснил политик.

У "Справедливой России" тоже нашлось немало идей для кабмина. Одна из них - включить в программу туристического кешбэка лечение в санаториях. "Михаил Владимирович сказал, что это интересное предложение, будут также его рассматривать", - рассказал лидер фракции Сергей Миронов. Кроме того, эсеры заявили, что необходимо установить предельно допустимую долю расходов граждан на услуги ЖКХ в 15 процентов от доходов. Премьер-министр, по словам Миронова, знал об этом предложении - соответствующие министерства уже прорабатывают возможные варианты.