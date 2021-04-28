Минпромторг предлагает упростить организацию рынков

Количество рынков с 2007 года сократилось больше, чем в шесть раз. Их осталось чуть больше 900 на всю страну. Минпромторг намерен упростить их организацию и снять избыточные требования к их работе, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Минпромторг совместно с регионами разработал комплекс проектов федеральных законов. Все они направлены на упрощение порядка организации ярмарок, розничных рынков и ведения торговли на них.

Основное, что предлагается сделать - это исключить административные требования для рынков, которые не установлены для других форматов торговли. Например, требование о том, что рынок организуется в соответствии с планом, который утверждается на уровне региона. Или разрешительный порядок организации рынка. Сегодня разрешение выдается на срок не более пяти лет. А также отменить ряд других ограничений.

Вместо этого предлагается утвердить действительно необходимые положения для организации рынков: обязанность иметь ветеринарно-санитарную лабораторию, если на рынке продается продукция непромышленного производства; возложить на регионы обязанность по ведению реестра рынков.

На региональный уровень планируется передать полномочия по утверждению порядка организации рынков. Это позволит принимать решения, исходя из специфики региона. Например, в ряде случаев необязательно рынку находится в капитальном здании. А значит, его можно организовать без существенных капитальных вложений, что упрощает и ускоряет его открытие.

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