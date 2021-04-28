Минпромторг предлагает упростить организацию рынков

Новости

Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 13:30
РПЦ: Оснований ограничивать посещение храмов на Пасху нет 13:25
В ФАС рассказали о расследовании дел о сговоре металлургов 13:24
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане 13:21
СК передал в генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД 12:52
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России 12:39
МИД РФ объявил о высылке четырех прибалтийских дипломатов 12:39
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии 12:39
В летних кафе Тюмени запретили алкоголь 12:37
В ростовском ПФР рассказали, кто получит майскую пенсию досрочно 12:32
Берлин не получал предложений об аналоге "нормандского формата" 12:30
Новостройки у моря подорожали за год на 21% 12:22
Лавров: Ситуация на Донбассе и события в Абхазии и Южной Осетии отличаются 12:19
В Китае неизвестный с ножом напал на детский сад 12:18
В Латвии объявили о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей 12:15
Умер продюсер Мадонны, Синатры и Боба Дилана Эл Шмитт 12:14
"Спутник V" начнут производить в Мексике 12:12
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о третьей волне COVID-19 12:09
Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Минэкономики предложило поменять условия программы льготных кредитов МСП 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 12:52
Рубрика: Экономика

Минпромторг предлагает упростить организацию рынков

Текст: Ирина Жандарова
Количество рынков с 2007 года сократилось больше, чем в шесть раз. Их осталось чуть больше 900 на всю страну. Минпромторг намерен упростить их организацию и снять избыточные требования к их работе, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Минпромторг совместно с регионами разработал комплекс проектов федеральных законов. Все они направлены на упрощение порядка организации ярмарок, розничных рынков и ведения торговли на них.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Собянин открыл новый сезон ярмарок в Москве

Основное, что предлагается сделать - это исключить административные требования для рынков, которые не установлены для других форматов торговли. Например, требование о том, что рынок организуется в соответствии с планом, который утверждается на уровне региона. Или разрешительный порядок организации рынка. Сегодня разрешение выдается на срок не более пяти лет. А также отменить ряд других ограничений.

Вместо этого предлагается утвердить действительно необходимые положения для организации рынков: обязанность иметь ветеринарно-санитарную лабораторию, если на рынке продается продукция непромышленного производства; возложить на регионы обязанность по ведению реестра рынков.

На региональный уровень планируется передать полномочия по утверждению порядка организации рынков. Это позволит принимать решения, исходя из специфики региона. Например, в ряде случаев необязательно рынку находится в капитальном здании. А значит, его можно организовать без существенных капитальных вложений, что упрощает и ускоряет его открытие.

Полный текст интервью с заместителем министра промышленности и торговли России Виктором Евтуховым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
В России упростили использование маткапитала
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего