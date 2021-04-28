Минпромторг вернет малую торговлю на улицы городов

Серьезные изменения произошли за последнее время в торговле. Жителям больших городов стало проще делать покупки не выходя из дома. Сложнее стало покупателям в малых населенных пунктах, где большую роль в снабжении людей продуктами и другими товарами играли рынки. Многие из них закрылись из-за высоких требований к их работе. О том, как вернуть рынки, "РГ" рассказал статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Начинается летний сезон, когда открываются рынки. Сколько их осталось в стране?

Виктор Евтухов: С 2007 года количество рынков сократилось больше чем в шесть раз. Было около 6000, а осталось чуть больше 900. Перед нами стоит задача увеличить их количество. И не только рынков, но и других малых форматов торговли. Для людей это возможность выбора, для местных производителей - возможность доставить свой товар до потребителя.

Почему рынков стало меньше?

Виктор Евтухов: Главная причина в том, что к рынкам установлены суровые требования и высокая ответственность для управляющих ими компаний. Таких требований к другой торговле нет. Пандемия усугубила ситуацию, так как сказалась не лучшим образом именно на малых форматах торговли, к которым в том числе относятся рынки и ярмарки.

Крупные торговые сети сумели перестроить свою работу и освоить интернет-торговлю, появились новые цифровые сервисы доставки продуктов из близлежащих магазинов. В то же время многие рынки были просто закрыты из-за режима ограничений, практически не проводились ярмарочные мероприятия.

Есть возможность в ближайшее время снять эти ограничения и нарастить число рынков?

Виктор Евтухов: Минпромторг совместно с региональными органами власти разработал комплекс законопроектов. Они направлены на упрощение порядка организации ярмарок, розничных рынков и ведения торговли на них. Проекты уже внесены в правительство, по нашему мнению, они способны существенно улучшить ситуацию.

Что конкретно предлагается откорректировать в требованиях к организации рынков?

Виктор Евтухов: Основное, что предлагается сделать - исключить административные требования для рынков, которые не установлены для других форматов торговли. Например, требование о том, что рынок организуется в соответствии с планом, который утверждается на уровне региона. Или разрешительный порядок организации рынка. Сегодня разрешение выдается на срок не более пяти лет. Как можно спланировать бизнес на такой короткий срок? Также хотим исключить требование об использовании для организации рынков исключительно капитальных зданий. Сейчас это требование применимо ко всем рынкам, кроме сельскохозяйственных. Кроме того, некоторые нормы действующего закона о розничных рынках открывают возможности излишнего регулирования рынков на местах. К примеру, установление региональными органами власти дополнительных требований к планировке, перепланировке и застройке рынка. Эту норму мы тоже предлагаем исключить, а также снять запрет на торговлю с автотранспортных средств.

Если мы разгар пандемии пережили без роста цен, то почему они так взлетели в конце 2020 года? Производители просто погнались за мировыми ценами

Вместо этого мы предлагаем утвердить действительно необходимые положения для организации рынков. Это, например, обязанность иметь ветеринарно-санитарную лабораторию, если на рынке продается продукция непромышленного производства. А также - ведение реестра рынков. Это будут делать регионы. Мы предлагаем дать регионам полномочия по стимулированию развития оптовых рынков. Это важно в первую очередь для развития оптовых продовольственных рынков и укрепления продовольственной безопасности страны.

Эти изменения способны повлиять на количество рынков в регионах?

Виктор Евтухов: На региональный уровень мы предлагаем передать полномочия по утверждению порядка организации рынков. Это разумно. Ведь между регионами есть существенная разница при организации рыночной торговли. Согласитесь, что в южных регионах, например, в ряде случаев необязательно рынку находиться в капитальном здании. А значит, его можно организовать без существенных капитальных вложений, что упрощает и ускоряет его открытие.

Есть уверенность, что крупные торговые сети не пролоббируют неоткрытие рынков? Сеть по определению сильнее рынка, как государство обязуется защищать рыночный формат торговли?

Виктор Евтухов: Предположения о лоббировании не имеют ничего общего с реальностью. Во-первых, товарные матрицы торговых сетей и розничных рынков не пересекаются. Во-вторых, малым локальным производителям в сети попасть почти невозможно - ввиду бизнесмодели сетей, направленной на минимизацию издержек и розничных цен. Естественный канал дистрибуции товаров мелких и средних производителей - как раз малые торговые форматы. Крупные торговые сети это прекрасно понимают, как и то, что с развитием малых торговых форматов связано прекращение требования общественности класть на полку все производимые товары (что физически невозможно). Поэтому крупный бизнес поддерживает все инициативы, связанные с развитием нестационарных торговых объектов, ярмарок, рынков. Мы изначально заявили торговым сетям, что государство - за разнообразие форматов торговли, и мы будем развивать малые форматы, рынки, ярмарки, нестационарную торговлю.

Председатель правительства Михаил Мишустин в конце января подписал распоряжение о поддержке малых форматов торговли. Есть ли уже какие-то результаты?

Виктор Евтухов: Распоряжением органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления рекомендуется оказывать содействие предпринимателям в получении необходимого количества мест размещения таких объектов - нестационарных, мобильных в том числе. Регионам рекомендовано продлевать договоры на размещение нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов. Во многих регионах органы власти включились в процесс разрешения ситуации с нестационарной торговлей. Ситуация начала меняться в лучшую сторону. Скоро мы получим первые результаты. Сейчас мы собираем поступающую из регионов информацию о том, как исполняется распоряжение.

Минувший год сильно изменил привычки покупателей. Многие из них перестали ходить в магазины и стали все заказывать онлайн. Эта тенденция закрепится?

Виктор Евтухов: Потребители вынуждены были перейти на онлайн-покупки, потому что многие магазины и рынки оказались закрыты. И пока сохраняется угроза пандемии, меры по обеспечению безопасности покупателей (дарксторы, вендинговые автоматы, бесконтактная оплата) остаются актуальными для всего ретейла в целом. По нашим прогнозам, в ближайшее время доля онлайн-торговли сохранится на уровне 10%.

Покупатели еще полностью не вернулись в торговые центры. Их посещаемость в Санкт-Петербурге и Москве упала от 16% до 22% по отношению к прошлому году. У экспертов в области торговли по этому поводу мнения разные. Кто-то считает, что потребитель устал выбирать товары онлайн, а поход в магазин или на рынок - это повод для социального общения. Другие думают, что пандемия закрепит привычку покупать онлайн и в будущем.

Изменение потребительского поведения отразилось на структуре покупательской корзины. В ней стало больше медицинских и фармацевтических изделий, лекарственных средств и свежих продуктов взамен готовой еды в кафе и ресторанах.

Правительство приняло несколько мер по регулированию цен на продукты. Насколько эти действия соответствуют принципам рыночной экономики, по вашему мнению?

Виктор Евтухов: Нам пришлось принять решения по ценам на подсолнечное масло и сахар в конце прошлого года. Это товары первой необходимости, и резкие скачки цен здесь недопустимы. Если мы разгар пандемии пережили без роста цен, то почему они так взлетели в конце 2020 года? Мое мнение - такой скачок не был обоснован - производители погнались за растущими мировыми ценами. Чтобы "отвязать" внутренние цены от повышающих мировых трендов, было принято решение о заключении соглашений о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло. Мы сейчас анализируем отчеты Федеральной налоговой службы по онлайн-кассам и отчеты Федеральной антимонопольной службы (ФАС): все, кто подписал соглашения, свои обязательства выполняют. И цены стабилизировались.

Но это было вовсе не жесткое регулирование. Участники рынка ведь сами определили справедливые цены заморозки. Наша общая задача заключалась не только в том, чтобы сдержать цены. Нам надо было предотвратить дефицит социально значимых товаров, сохранить ассортимент на полках и при этом не снижать качество реализуемых товаров.

Механизм соглашений принят только по сахару и маслу. По другим товарам мы, не применяя этого механизма, договаривались с производителями и розницей, чтобы цены не росли скачкообразно. Есть еще ряд продуктов питания, за которыми мы совместно с ФАС наблюдаем. Могу точно сказать, дефицита социально значимых продовольственных товаров в регионах России не зафиксировано. Это свежие данные.

Вслед за подсолнечным маслом и сахаром теперь на повестке дня мясо птицы и яйца. Будут ли по ним подписываться соглашения?

Виктор Евтухов: Никаких соглашений по птице и яйцам не планируется. Ситуация по птице уже стабилизировалась. Определенный рост цен на яйца сохраняется, к сожалению. Но надо учитывать, что сейчас идет закупка перед Пасхой. На этом рынке нет глобальных компаний - у самой крупной яичной фабрики не более 3% рынка. Конкуренция здесь большая. Поэтому уверен, что в ближайшее время и на яйца цены начнут снижаться. (Данные на середину апреля 2021 года, в конце апреля, перед Пасхой, яйца ожидаемо подешевели. - "РГ").