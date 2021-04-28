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28.04.2021 13:07
Рубрика: Власть

Мишустин одобрил идею создания рабочей группы по поддержке регионов

Текст: Татьяна Замахина
Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина на тему создания рабочей группы по поддержке дотационных регионов.

Инициатива была озвучена в ходе встречи Мишустина с фракцией "Единая Россия", которая состоялась в преддверии отчета кабмина в Думе.

Фото: РИА Новости
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"Мы должны сделать все для того, чтобы независимо от того, где человек живет - в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее, - чувствовал себя одинаково", - подчеркнул председатель ГД.

Он пояснил, что равенство должно быть и в сфере качества медицины, и образования, и услуг общественного транспорта. Дотационным регионам, констатировал спикер, тяжело решать вопросы за счет своего бюджета.

В качестве примера парламентарий привел тему обновления общественного транспорта: не всем регионам бюджет позволяет самостоятельно закупать автобусы, троллейбусы и трамваи. Ведь, например, трамвай стоит 60 млн, троллейбус - 24 млн рублей.

Рабочая группа, по словам Володина, могла бы заняться этими вопросами.

Михаил Мишустин согласился, что все регионы равны. "Мы именно из этого исходим… - подтвердил он. - Любой из форматов работы с парламентом здесь будет не просто уместен, а очень полезен для развития страны".

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