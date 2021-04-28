Мишустин одобрил идею создания рабочей группы по поддержке регионов

Председатель правительства Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина на тему создания рабочей группы по поддержке дотационных регионов.

Инициатива была озвучена в ходе встречи Мишустина с фракцией "Единая Россия", которая состоялась в преддверии отчета кабмина в Думе.

"Мы должны сделать все для того, чтобы независимо от того, где человек живет - в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее, - чувствовал себя одинаково", - подчеркнул председатель ГД.

Он пояснил, что равенство должно быть и в сфере качества медицины, и образования, и услуг общественного транспорта. Дотационным регионам, констатировал спикер, тяжело решать вопросы за счет своего бюджета.

В качестве примера парламентарий привел тему обновления общественного транспорта: не всем регионам бюджет позволяет самостоятельно закупать автобусы, троллейбусы и трамваи. Ведь, например, трамвай стоит 60 млн, троллейбус - 24 млн рублей.

Рабочая группа, по словам Володина, могла бы заняться этими вопросами.

Михаил Мишустин согласился, что все регионы равны. "Мы именно из этого исходим… - подтвердил он. - Любой из форматов работы с парламентом здесь будет не просто уместен, а очень полезен для развития страны".