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28.04.2021 23:09
Рубрика: Власть

Совет да Казань

Премьер РФ встречает в Татарстане коллег по Евразийскому союзу
Текст: Владимир Кузьмин (Казань)
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8444)
В ближайшие два дня главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будут обсуждать дальнейшие шаги для взаимовыгодного сотрудничества. Премьер-министр Михаил Мишустин в столицу Татарстана прилетел, чтобы провести двусторонние переговоры.

С белорусским коллегой Романом Головченко глава правительства России уже встречался в этом месяце в Минске. Как и две недели назад, премьеры еще раз проговорили вопросы взаимодействия, которое необходимо восстанавливать после всех проблем 2020 года. "В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас удачно развивается. Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить товарооборот взаимный", - подчеркнул Михаил Мишустин. Из-за ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции показатели торговли сократились на 17 процентов до 29 миллиардов долларов. Но в феврале и марте отмечен рост - примерно на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Дмитрий Астахов / pool / ТАСС
Михаил Мишустин встретился с депутатами перед отчетом в Госдуме

Председатель правительства России напомнил, как оперативно стороны подготовили и подписали межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике, и его выполнение идет с опережением графика. "В январе на полную мощность выведен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, - добавил Мишустин. - Сооружение второго блока в штатном режиме идет. Мы рассчитываем в ближайшее время на его физический пуск". В целях активной совместной борьбы с коронавирусом в Беларуси запущено промышленное производство российской вакцины "Спутник V". "Я очень надеюсь, и мы говорили об этом с вами подробно, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации мы поэтапно восстановим все транспортное сообщение", - заявил Мишустин.

Роман Головченко напомнил об успешном согласовании интеграционных процессов в Союзном государстве. "23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы", - сказал он. Премьер Беларуси уверен, что "все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон".

Переговоры в Казани с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым завершились подписанием ряда соглашений, в частности утверждена комплексная програм- ма экономического сотрудничества на 2021-2025 годы. "Торгово-экономическое сотрудничество развивается достаточно хорошими темпами, - констатировал российский премьер. - Мы продолжаем работу над восстановлением товарооборота". Хорошие возможности, считает он, есть в промышленности, в возобновляемой энергетике, в аграрном комплексе.

Еще одна важная новость из Казани - правительство завершает подготовку новых инициатив по достижению национальных целей развития. Сейчас с ними работают минэкономразвития и минфин. В Послании Федеральному Собранию президент поручил представить идеи до 1 июля. Во время рабочей встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который возглавляет рабочую группу Госсовета, ознакомиться с готовящимися инициативами. "В тесном контакте с Госсоветом мы будем смотреть, какие из этих инициатив достойны того, чтобы быть представленными президенту, и в будущем, имея на это все необходимые средства, реализовать планы и цели развития нашей страны", - сказал премьер. Он также подчеркнул важность обратной связи с гражданами. "Те идеи, мысли, национальные проекты, которые являются катализаторами социально-экономического развития, хороши, когда их поддерживают люди", - уверен Мишустин.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)

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