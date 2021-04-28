Мишустин: РФ и Беларусь поэтапно восстановят транспортное сообщение

По мере нормализации эпидемиологической ситуации Россия и Беларусь намерены поэтапно полностью восстановить транспортное сообщение между странами, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко. Беседа состоялась в столице Татарстана, куда они приехали для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Премьеры уже встречались в этом месяце в Минске. Как и две недели назад, они еще раз проговорили вопросы двустороннего взаимодействия, которое необходимо восстанавливать после всех проблем 2020 года.

"В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас удачно развивается. Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить товарооборот взаимный", - подчеркнул Михаил Мишустин. Из-за ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции показатели торговли сократились на 17 процентов до 29 миллиардов долларов. Но в феврале и марте отмечен рост - примерно на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Председатель правительства России напомнил, как оперативно стороны подготовили и подписали межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике, и его выполнение идет с опережением графика. "В январе на полную мощность выведен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции, - добавил Мишустин. - Сооружение второго блока в штатном режиме идет. Мы рассчитываем в ближайшее время на его физический пуск".

В целях активной совместной борьбы с коронавирусом в Беларуси запущено промышленное производство российской вакцины "Спутник V". "Я очень надеюсь, и мы говорили об этом с вами подробно, что по мере нормализации эпидемиологической ситуации мы поэтапно восстановим все транспортное сообщение", - заявил Мишустин.

Роман Головченко напомнил об успешной работе по согласованию интеграционных процессов в Союзном государстве. "23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы", - сказал он. Премьер Беларуси уверен, что "все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон".