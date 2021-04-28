Мишустин: Россия пережила самую острую часть пандемии

Самая острая фаза пандемии в России преодолена - и этому способствовали в том числе и решения, которые принимала Госдума. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами "Единой России" в преддверии отчета правительства.

Мишустин отметил работу фракции во время распространения коронавируса. "Вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить, скажем так, самую острую часть пандемии", - заявил глава кабмина.

По его оценке, фракция оказывает правительству "надежную поддержку в ключевых вопросах, которые очень важны для развития страны, при подготовке взвешенных, продуманных инициатив".

А теперь правительству и депутатам, по словам Мишустина, предстоит работать над исполнением поручений из Послания президента Федеральному Собранию. Целый блок вопросов, подчеркнул он, потребует тесного взаимодействия. Премьер-министр выделил поддержку семей с детьми, развитие регионов, продвижение крупных инфраструктурных проектов.