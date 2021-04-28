"Во всем мире приняты нормы и стандарты обращения с отходами, экологичности производства при реализации проектов, наши компании зачастую о них даже и не слышали, из-за этого мы просто пролетаем мимо, - сказал директор Аналитического центра по внешней торговле минпромторга Андрей Точин на конференции "Переход к циклической экономике". - На этом страна теряет около 30% ВВП".
Национальные цели развития России предполагают, что к 2030 году в стране будет создана устойчивая система по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку всех 100% отходов и снижение объема захоронения на полигонах вдвое. Более близкая цель установлена в нацпроекте "Экология": переработка 36% твердых коммунальных отходов к 2024 году. В прошлом году этот показатель составил лишь 16,2%.
Переработка макулатуры, как и металлолома, - лидеры сферы обращения с отходами, отметил замглавы ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Повторно удается использовать около 62% бывшей в употреблении бумаги и до 80% металла, подсчитали в "Лиге переработчиков макулатуры". У стекла этот показатель составляет 24%, а у пластика - 5%. Участники рынка рассказали, что такой уровень сбора макулатуры удается поддерживать за счет сдачи б/у коробок магазинами.
"Спрос на продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов за минувший год вырос кратно, - во время пандемии в стране стали использовать больше картонной упаковки, - добавил Алексей Макрушин. - Очень хорошо, что мы оседлали эту волну. Предприятия отрасли развиваются, мы видим, что им не хватает макулатуры".
Если для производства газетной бумаги можно использовать только первичные ресурсы, то для коробок больше подходит как раз макулатура. Ее можно использовать до шести раз, рассказали специалисты балахнинского АО комбината "Волга", у которого до недавнего времени основной специализацией была именно газетная бумага. Однако теперь здесь всерьез планируют полностью перейти на изготовление картона.
"Переработка макулатуры уже сформировала в России полноценную отрасль экономики, - уверен замглавы "Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. - Наши 80 перерабатывающих заводов производят 2,87 млн тонн продукции, дают работу для 35 тысяч человек и отчисляют в бюджеты 22,5 млрд рублей за год. Нам удалось приблизить наш сектор лесопромышленного комплекса к экономике замкнутого цикла. Хотя увеличить долю от 0% до 5% намного проще, чем от наших 62% до 67%. Нужна помощь государства, - перераспределить часть средств расширенной ответственности производителей утилизаторам бумажных отходов".
"Экономика замкнутого цикла предполагает, что вторичный оборот ресурсов будет учитываться и при разработке продуктов, и при их утилизации, - отметил Денис Кондратьев. - Сама по себе бумажная одноразовая посуда стоит дороже пластиковой, но с учетом ее шестикратного оборота в качестве вторсырья стоимость получается ниже, чем у аналогов, которым необходима дорогостоящая и трудоемкая утилизация".
Необходимые условия для развития вторичного оборота материальных ресурсов будут созданы после вступления в силу концепции расширенной ответственности производителей, полагает депутат Госдумы Александр Фокин. Кроме того, по его словам, в парламенте готовится рассмотрение еще нескольких законопроектов, которые создадут дополнительные стимулы для вовлечения бывших в употреблении материальных ресурсов во вторичный оборот. Это создаст дополнительные возможности для увеличения отечественного производства и создания новых рабочих мест.
Кабмин поддержал инициативу освободить от налога доходы от сдачи пластика
Немногие знают, что деньги, полученные за накопленные бутылки или старые сковородки, необходимо декларировать. Непредставление в налоговый орган в установленный срок декларации грозит штрафом от тысячи рублей.
"В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 228 Налогового кодекса физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, самостоятельно исчисляют и уплачивают НДФЛ, исходя из сумм полученных ими доходов", - поясняют эксперты.
Теоретически граждане могут получить имущественный вычет, то есть уплаченные налоги им вернут. Но это дополнительная морока с документами. Кроме того, человек может представить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие, что сданное имущество находилось в его собственности более трех лет. Тогда налоги с полученного навара вообще не возьмут. То есть надо всего лишь доказать, что бутылки от лимонада пролежали в гараже достаточно долго, чтобы не платить за них налог. Но многие ли могут представить чеки за лимонад давно минувших дней?
Депутат Госдумы Алексей Канаев направил в правительство для отзыва проект поправок в Налоговый кодекс, полностью освобождающий граждан от налогов на доходы от сдачи бытовых отходов. В правительстве страны поддержали инициативу.
Правительственные эксперты также отметили, что еще с 1 января 2019 года Налоговым кодексом было предусмотрено освобождение от уплаты НДФЛ на сдаваемую макулатуру. После принятия этого решения объем заготовки макулатуры увеличился с 3 до 4,5 млн тонн в год.
"Предлагаемая инициатива освобождения граждан от налога от сдачи вторсырья интересна с точки зрения того, что тем самым разрешается одна из проблем фактической неисполнимости нормы права, - говорит заведующий Бюро адвокатов "Де-юре", почетный адвокат России Никита Филиппов. - Это обусловлено в том числе тем, что практически никто налоги от сдачи бутылок не платит".
По закону гражданин обязан задекларировать полученный доход и вправе на такие доходы заявить имущественный вычет на сумму не более 250 тысяч рублей, а если вторсырье находилось у него в собственности более 3 лет, то такие доходы в принципе не подлежат налогообложению.
"Но обязанность задекларировать доход, даже если он не подлежит налогообложению, у налогоплательщика остается, - подчеркивает Никита Филиппов. - При этом затраты на проведение проверки факта нарушения, привлечение к ответственности в принципе будут выше размера взимаемого налога за некоторыми исключениями".
Конечно, проблемы с налоговой инспекцией в данном случае - скорее гипотетическое предположение. Тем не менее они могут возникнуть. Однако есть и другие юридические опасности при продаже отходов. Адвокат напоминает, что в КоАП есть статья 14.26. Она регулирует правила обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов.
Каждый регион устанавливает свои правила о том, что именно можно отнести к бытовым отходам цветных и черных металлов. При этом граждане просто так скупку лома производить не вправе, поскольку это лицензируемая деятельность.
Так, жителя Тульской области, купившего у другого б/у аккумулятор без письменного заявления о сдаче отходов, без предъявления паспорта, оформления приемо-сдаточного акта и без проведения радиационного контроля, оштрафовали на 2 тысячи рублей. Все это живые примеры из судебной практики.
"Гражданин перевозил в своем автомобиле 1740 кг лома черного металла без каких-либо документов - подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей с конфискацией лома черного металла, - продолжает рассказывать Никита Филиппов. - Другой гражданин перевозил 100 кг лома черного металла, но при этом он сумел доказать, что указанный лом относится к перечню видов лома цветных и черных металлов, образующихся в быту и подлежащих приему от физических лиц, поэтому оснований для его привлечения к ответственности не возникло".
А в Пермском крае некоего гражданина пытались оштрафовать за перевозку на тележке мусорного бака без дна. Сам бак был найден гражданином в овраге. Правоохранители сочли это "транспортировкой лома черного металла". Но суд не согласился с позицией правоохранителей. Он объяснил, что тележка приводится в движение мускульной силой человека и транспортным средством не является. А значит, перевозка на ней металла не является транспортировкой и под статью не подпадает.