Экономика России вырастет на 30%, если страна научится разумно обращаться с мусором.

"Во всем мире приняты нормы и стандарты обращения с отходами, экологичности производства при реализации проектов, наши компании зачастую о них даже и не слышали, из-за этого мы просто пролетаем мимо, - сказал директор Аналитического центра по внешней торговле минпромторга Андрей Точин на конференции "Переход к циклической экономике". - На этом страна теряет около 30% ВВП".

Национальные цели развития России предполагают, что к 2030 году в стране будет создана устойчивая система по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая сортировку всех 100% отходов и снижение объема захоронения на полигонах вдвое. Более близкая цель установлена в нацпроекте "Экология": переработка 36% твердых коммунальных отходов к 2024 году. В прошлом году этот показатель составил лишь 16,2%.

Переработка макулатуры, как и металлолома, - лидеры сферы обращения с отходами, отметил замглавы ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин. Повторно удается использовать около 62% бывшей в употреблении бумаги и до 80% металла, подсчитали в "Лиге переработчиков макулатуры". У стекла этот показатель составляет 24%, а у пластика - 5%. Участники рынка рассказали, что такой уровень сбора макулатуры удается поддерживать за счет сдачи б/у коробок магазинами.

"Спрос на продукцию целлюлозно-бумажных комбинатов за минувший год вырос кратно, - во время пандемии в стране стали использовать больше картонной упаковки, - добавил Алексей Макрушин. - Очень хорошо, что мы оседлали эту волну. Предприятия отрасли развиваются, мы видим, что им не хватает макулатуры".

Если для производства газетной бумаги можно использовать только первичные ресурсы, то для коробок больше подходит как раз макулатура. Ее можно использовать до шести раз, рассказали специалисты балахнинского АО комбината "Волга", у которого до недавнего времени основной специализацией была именно газетная бумага. Однако теперь здесь всерьез планируют полностью перейти на изготовление картона.

Повторно удается использовать около 62% бумаги и до 80% металла

"Переработка макулатуры уже сформировала в России полноценную отрасль экономики, - уверен замглавы "Лиги переработчиков макулатуры Денис Кондратьев. - Наши 80 перерабатывающих заводов производят 2,87 млн тонн продукции, дают работу для 35 тысяч человек и отчисляют в бюджеты 22,5 млрд рублей за год. Нам удалось приблизить наш сектор лесопромышленного комплекса к экономике замкнутого цикла. Хотя увеличить долю от 0% до 5% намного проще, чем от наших 62% до 67%. Нужна помощь государства, - перераспределить часть средств расширенной ответственности производителей утилизаторам бумажных отходов".

"Экономика замкнутого цикла предполагает, что вторичный оборот ресурсов будет учитываться и при разработке продуктов, и при их утилизации, - отметил Денис Кондратьев. - Сама по себе бумажная одноразовая посуда стоит дороже пластиковой, но с учетом ее шестикратного оборота в качестве вторсырья стоимость получается ниже, чем у аналогов, которым необходима дорогостоящая и трудоемкая утилизация".

Необходимые условия для развития вторичного оборота материальных ресурсов будут созданы после вступления в силу концепции расширенной ответственности производителей, полагает депутат Госдумы Александр Фокин. Кроме того, по его словам, в парламенте готовится рассмотрение еще нескольких законопроектов, которые создадут дополнительные стимулы для вовлечения бывших в употреблении материальных ресурсов во вторичный оборот. Это создаст дополнительные возможности для увеличения отечественного производства и создания новых рабочих мест.