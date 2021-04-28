На Урал доставили партию пианино белорусского производства

Пять новеньких пианино "Беларусь" привез на днях в Детскую школу искусств города Артемовского грузовик с белорусскими номерами.

Долгожданные инструменты немедленно распаковали и опробовали. Веселая полька как магнитом притянула всех свободных педагогов и учеников. "Какой звук - разве сравнить со старыми инструментами!" - в один голос восхищаются слушатели.

Прекрасные пианино - настоящий подарок для педагогов и четырехсот учеников Детской школы искусств небольшого уральского города. Обновление инструментов стало возможным благодаря федеральному национальному проекту "Культура". Артемовская детская школа искусств получила более семи миллионов российских рублей - этого вполне хватило в том числе на домры, гитары, аккордеон, звуковое и световое оборудование и даже кресла. Но необходимые денежные средства - это только половина дела.

- Выбор пианино был нелегким, - призналась корреспонденту "СОЮЗа" заместитель директора музыкальной школы Евгения Запекина. - Мы советовались с коллегами из других школ и даже ездили по музыкальным фабрикам. На заключительном этапе выбирали между петербургскими пианино и инструментами из Беларуси.

И наконец, артемовские педагоги сами протестировали инструменты в представительстве фабрики в Нижнем Тагиле. Оценили акустику ("Звук полетный, легкий") и сравнили цены. Они оказались недорогими, да к тому же с бонусом - банкетками для музыкантов. В итоге купили все пять инструментов, что были на фабричном складе. Ждать долго покупки не пришлось - доставили быстро.

Струнно-клавишные инструменты пока решили поставить в класс фортепиано: пусть большие и маленькие пианисты привыкают к звучанию. Возможно, позже новенькой "Беларусью" "усилят" класс хореографии и хорового пения.

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Производство музыкальных инструментов в Беларуси начали возрождать в 2018 году после поручения Президента Александра Лукашенко. Сотрудник Министерства культуры Лилия Ешмантович перечисляет: "Пианино "Беларусь" производят на "Фабрике фортепиано" в Минске, балалайки и домры - в пинской мастерской Руслана Макаревича, баяны, гармони и аккордеоны - на предприятии "Зонта" в Молодечно, гитары - на ЧПУП "Кибиньгитарз" в Гродно. Цимбалы изготавливают в трех белорусских городах". В стране организовано обучение мастерству изготовления и реставрации музыкальных инструментов, например, в Белорусском госуниверситете культуры и искусств. На базе Пинского лицея работает объединение по интересам "Мир музыкальных инструментов" Брестского областного центра техтворчества.