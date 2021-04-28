Найден способ уничтожить коронавирус за секунду

Американские ученые выявили способ, который позволяет уничтожать коронавирус за очень короткое время. Инфекцию можно нейтрализовать за секунду и даже еще быстрее.

Как сообщает Phys.org, такого результата позволяет добиться высокая температура. Исследователи Техасского университета A&M под руководством профессора кафедры электротехники и вычислительной техники Арума Хана создали экспериментальную систему, оказывающую кратковременное воздействие на коронавирус с помощью термообработки.

"Применение тепла для нейтрализации COVID-19 было продемонстрировано и раньше, но в предыдущих исследованиях высокая температура применялась от одной до 20 минут. Это сложно и дорого. Хан и его команда продемонстрировали, что термообработка менее чем за секунду полностью инактивирует коронавирус", - говорится в публикации.

Ученые пропустили раствор, содержащий коронавирус, через трубу из нержавеющей стали, одна секция которой нагревалась. Экспериментальная установка позволяет воздействовать на коронавирус в течение очень короткого промежутка времени. При этом он нейтрализуется гораздо быстрее, чем считалось возможным сделать это раньше.

Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72 градусов по Цельсию в течение примерно полсекунды, титр вируса снизится в 100000 раз, что уже достаточно для нейтрализации инфекции.

Исследователи считают, что кратковременная термообработка является эффективной и практичной. Этот метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Кроме того он применим для борьбы не только с коронавирусом, но и, например, с вирусом гриппа.

Также сообщается, что исследователи намерены выяснить, как влияет на вирус еще более кратковременная термообработка, продолжающаяся, например, в течение десятков миллисекунд.