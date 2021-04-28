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28.04.2021 19:21
Рубрика: Экономика

Накануне майских праздников выросли цены на свинину и баранину

Текст: Татьяна Карабут
Накануне Пасхи и майских праздников, с 20 по 26 апреля 2021 года, в лидерах роста цен среди продуктов ожидаемо оказались свинина, баранина, а также яйца, следует из данных Росстата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На свинину цены увеличились на 0,9%, яйца - на 0,8%, баранину - на 0,6%. Незначительно подорожала также говядина - на 0,3%. Подорожали также мясные изделия - сосиски и сардельки (на 0,7%), колбаса вареная (на 0,5%), колбаса полукопченая и варено-копченая (на 0,2%). А вот цены на мясо птицы, напротив, снизились на 0,1%. Напомним, резкий рост цен на мясо птицы и яйца (в основном из-за птичьего гриппа) в марте вызвал беспокойство властей. Производители пообещали сдержать их, взамен власти пообещали им льготы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На прошлой неделе также в рознице подорожала гречка - на 0,6%. Ранее "Ведомости" сообщили со ссылкой на представителей торговых сетей, что поставщики обращаются к ним с заявками на повышение отпускных цен. Минсельхоз сообщил, что прорабатывает меры сдерживания цен на гречку.

Масло подсолнечное подорожало на 0,3%, а сахар - на 0,2%. Цены на эти товары еще в конце прошлого года были заморожены по соглашениям между Минпромторгом, Mинсельхозом, производителями и торговыми сетями. В магазинах масло не может быть дороже 110 рублей за литр, сахар - дороже 46 рублей за кг. Соглашения действуют: по сахару - до 1 июня, а по маслу - до 1 октября 2021 года.

Цены на масло сливочное, смеси сухие молочные для детского питания, вермишель и водку не изменились.

В целом инфляция сохраняется на уровне 0,2%. С начала года индекс потребительских цен составил 102,7%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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