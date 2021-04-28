Научный фонд поддержал 58 проектов по теологии

Из 254 проектов, поданных на конкурс Российского фонда фундаментальных исследований "Теология в контексте междисциплинарных научных исследований", 58 получили поддержку. Об этом сообщается на официальном сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Среди победителей - учёные не только столичных городов, но и Поволжья, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока и других регионов России. Абсолютным лидером по количеству поданных заявок стал Санкт-Петербургский государственный университет, он же лидирует по числу поддержанных проектов. Также в числе лидеров - Российский университет дружбы народов, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Высшая школа экономики.

В конкурсе приняли участие духовные школы РПЦ: поддержку получили проекты, поданные учёными Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Общецерковной докторантуры и аспирантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На конкурс также были представлены заявки, связанные с исламской и иудейской теологией, некоторые из них были поддержаны фондом.