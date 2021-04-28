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28.04.2021 14:21
Рубрика: Происшествия

Названы лидирующие по числу убийств регионы России

Текст: Владислав Куликов

Генеральная прокуратура в свежем аналитическом обзоре о состоянии преступности назвала регионы, лидирующие по числу убийств. Наибольшее число таких преступлений в первом квартале этого года зарегистрировано в Татарстане, Красноярском крае и Московской области.

Генпрокуратура отметила резкое снижение числа квартирных краж и угонов

При этом, как сообщает РИА Новости, массив зарегистрированных в первом квартале убийств остается "относительно стабильным" - менее 2,2 тысячи. В 167 случаях возбуждению уголовного дела по факту убийства предшествовало безвестное исчезновение человека.

В целом, криминогенная обстановка в стране по итогам первого квартала текущего года осталась стабильной. Относительно предыдущего года число зарегистрированных преступлений снизилось на 1,8 % и перешагнуло отметку в 500 тысяч. Снижение преступности отмечается в 55 регионах, наиболее заметно - в Еврейской автономной области (-22,2 %, 802), Курганской (-17,3 %, 3,7 тысячи) и Смоленской (-17,1 %, 3,5 тысячи) областях, говорится в аналитическом обзоре.

Среди 30 субъектов РФ, где отмечается увеличение регистрации криминальных деяний, выделяются Санкт-Петербург (+38,9 %, 16 тысяч), Тульская область (+23,5 %, 4 тысячи) и Республика Тыва (+20,9 %, 2,2 тысячи). Каждое пятое выявленное преступление совершено в сельской местности (90,5 тысячи). Остальные деяния, это более 80 % или 408,5 тысячи, приходятся на города и поселки городского типа.

В целом в расчете на 100 тысяч населения зафиксировано почти 342 преступления. За последние четыре года общий уровень преступности увеличился с 329,3 до 341,8. Наибольшие его значения в текущем году отмечаются в республиках Тыва (658,9), Алтай (603,1) и Амурской области (548,5).

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия ПФО Татарстан ЦФО Московская область СФО Красноярский край ДФО Еврейская АО УрФО Курганская область

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