Несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета во Флориде

Власти заявили, что несколько человек погибли в результате крушения небольшого самолета в северной Флориде в среду. Офис шерифа округа Клэй и служба пожарной охраны округа Клэй отреагировали на аварию в Мидлбурге, расположенном примерно в 50 километрах от Джексонвилля.

Дорожный патруль Флориды сообщил, что погибли несколько человек. По данным агентства, место крушения находится в лесистой местности. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) направило заявление в First Coast News, филиал NBC в Джексонвилле.

"Одномоторный самолет потерпел крушение вскоре после вылета в лесистой местности возле аэродрома Спенсера в Миддлбурге, штат Флорида, сегодня около 9 часов утра по местному времени, - сообщило FAA телеканалу. - На борту находились три человека".