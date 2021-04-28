Новые требования к финансовой устойчивости вступят в силу с 2022 года

Банк России перенес на 1 января 2022 года вступление в силу требований к финансовой устойчивости и платежеспособности для страховых организаций с премиями за 2020 год в размере менее 2 миллиардов рублей (за исключением страховщиков ОСАГО) или занимающихся обязательным медицинским страхованием. Перенос срока затронет 88 организаций.

Для облегчения формирования капитала также установлены дополнительные вычеты для учета отложенных налоговых обязательств и взаимосвязанных активов и обязательств. Планируется ослабить регулирование стабилизационного резерва по отдельным учетным группам. Это расширит возможности страховых компаний для формирования капитала.

Ранее с просьбой об отсрочке вступления в силу новых требований для небольших страховых компаний в Банк России обратился Всероссийский союз страховщиков.

"Мы приветствуем тот живой отклик регулятора, который получаем в ответ на обращения сообщества, - отметил президент ВСС Игорь Юргенс. - Решение ЦБ РФ лежит в русле мер, озвученных главой государства и направленных на поддержку некрупного бизнеса, наиболее уязвимого в кризисные периоды развития экономики".

В недавнем исследовании S&P Global Ratings аналитики агентства отметили устойчивость показателей российских страховых компаний в последние пять лет, в том числе в течение непростого 2020 года. За эти годы большинство крупных страховых компаний сектора аккумулировали значительные запасы капитала, продемонстрировали хорошие операционные показатели и повысили среднее кредитное качество инвестиций. В качестве позитивного фактора S&P также отметило улучшение режима регулирования и повышение прозрачности компаний сектора.

Рентабельность страховщиков, по данным ЦБ РФ, немного снизилась в 2020 году, но остается самой высокой среди других сегментов финансового рынка -28,7 процента против, например, 18 процентов по банковскому сектору. При этом у страховщиков сохраняется большой запас свободных финансовых ресурсов. По итогам 2020 года прибыль выросла до 247,5 миллиарда рублей. Из 160 страховых организаций 135 получили прибыль (84 процента). Капитал страховщиков на конец 2020 года составил 876,3 миллиарда рублей (рост за год - 8,1 процента). Как отмечает регулятор, страховщики прошли сложный экономический период с хорошими показателями и запасами финансовых ресурсов.