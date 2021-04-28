Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает координационный совет по биологическим угрозам и усиливает противодействие террористам в Афганистане. Для чего это нужно, а также как страны ОДКБ будут бороться с новыми киберугрозами и наркотрафиком, рассказал в интервью корреспонденту "РГ" заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Нам удалось поговорить "на полях" закрытого для прессы заседания комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, которое началось в среду в Душанбе.

Рашид Гумарович, традиционно на встречах секретарей Совбезов ОДКБ поднимаются вопросы, связанные с Афганистаном. Насколько эта проблематика актуальна сегодня?

Рашид Нургалиев: Нас по-прежнему беспокоят действующие в Афганистане террористические организации. В условиях пандемии фиксируется их переориентация на дистанционную вербовку приверженцев радикальной идеологии. Новых сторонников террористы ищут также среди молодежи в мусульманских учебных заведениях. Их эмиссары зачастую прибегают к запугиванию рекрутов или привлекают их обещаниями значительного вознаграждения.

Это касается непосредственно Афганистана?

Рашид Нургалиев: Не только. Поэтому мы запланировали ряд дополнительных мер по предотвращению попыток переноса активности международных террористических организаций на южные рубежи ОДКБ. Кроме того, по мнению секретарей Совбезов ОДКБ, внимание должно быть направлено на противодействие желанию ряда государств использовать террористические и экстремистские организации в качестве инструментов достижения собственных политических целей. Будем выступать единым фронтом, чтобы не допустить использование террористическими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии.

Приоритетным направлением сотрудничества стран ОДКБ на 2021 год определено противодействие международным хакерским группам

В прошлом году отмечалось снижение наркотрафика из-за пандемии и закрытых границ. Насколько сейчас актуальны наркоугрозы?

Рашид Нургалиев: Отмечу, что совместное противодействие нелегальному обороту наркотиков наиболее актуально в свете усиления наркоэкспансии в зоне ответственности ОДКБ, а также попыток ряда государств ослабить действующую международную систему контроля над наркотиками. Эта угроза учтена в новой Антинаркотической стратегии на 2021-2025 годы, а также в нее вошел весь положительный опыт работы стран ОДКБ за прошедший пятилетний период в сфере борьбы с наркотиками.

Основная цель Стратегии - существенное сокращения к 2025 году масштабов незаконного оборота наркотиков и их потребления в странах ОДКБ. Конечно же, внимание будет уделено и проведению совместных антинаркотических операций под условным названием "Канал". По их результатам только за последние три года из незаконного оборота было изъято более 67 тонн различных видов наркотиков, в том числе более двух тонн героина. Выявлено семь с половиной тысяч наркопреступлений. Задержаны пять с половиной тысяч причастных к ним лиц, ликвидированы десятки нарколабораторий, изъято около 1400 единиц огнестрельного оружия.

IT-технологии сегодня все чаще используются в преступных целях. Об этом в марте говорилось и на заседании Совбеза России. А как ваши коллеги по ОДКБ оценивают угрозы в киберпространстве?

Рашид Нургалиев: Все государства ОДКБ сегодня едины во мнении об уязвимости информационной среды. Не случайно приоритетным направлением сотрудничества наших стран на 2021 год определено именно противодействие международным хакерским группам, которые специализируются на взломе информации. Кроме того, спецслужбы и правоохранительные органы ОДКБ продолжат активное сотрудничество по противодействию кибератакам и привлечению к ответственности администраторов криминальных сетевых ресурсов.

Отдельное внимание планируется уделить нейтрализации деятельности в киберпространстве, направленной против основ конституционного строя и безопасности государства. Кроме того в этом году продолжим совместную операцию "ПРОКСИ" - по противодействию использования информационных технологий в преступных целях.

Насколько пандемия внесла коррективы в работу ОДКБ?

Рашид Нургалиев: Конечно, пандемия изменила формат взаимодействия государств - участников ОДКБ. В прошлом году, напомню, секретари Совбезов встречались в заочном формате. С учетом пандемии запланированные на 2020 год активные этапы региональной антинаркотической операции ОДКБ "Канал" под условным наименованием "Канал - Гранитный бастион" и "Канал - Невский щит" пройдут в 2021 году. В связи с карантинными мерами на 2021 год перенесено проведение совместной операции "Нелегал-2020", призванной отработать механизмы взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб в борьбе с незаконной миграцией. Пандемия укрепила сотрудничество стран ОДКБ по линии противодействия биологическим угрозам. Так, по инициативе России предложено сформировать Координационный совет уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, подотчетный Комитету секретарей Советов безопасности ОДКБ.

Чем он займется?

Рашид Нургалиев: Предполагается, что этот совет займется разработкой совместных практических мер по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов. Нам важно совместно анализировать ситуацию с биоугрозами, обмениваться опытом, планировать совместные действия в данной сфере. Кроме того, давно назрела необходимость совершенствования правовой базы сотрудничества по вопросам обеспечения биологической безопасности.