Обвиняемые в подготовке госпереворота в Беларуси признали вину

Обвиняемые в подготовке государственного переворота и покушении на президента Беларуси адвокат Юрий Зенкович и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев признали свою вину. Об этом они заявили в фильме "Убить президента", который был показан на белорусском канале ОНТ 28 апреля.

В фильме Зенкович, в частности, рассказал о плане действий. По его словам, главных задачи было три.

"Первая - нейтрализация непосредственно руководства страны, арест, например, интернирование или физическое устранение, - пояснил обвиняемый. - Вторая - блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача - занятие символических объектов города".

Костусев также признал свою вину, "что дал возможность вот этим людям втянуть в такие разговоры".