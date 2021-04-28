Онколог назвала два продукта, которые необходимо есть с кожурой

Онколог и проктолог Елена Смирнова объяснила, почему необходимо включить в рацион достаточное количество клетчатки. По данным ВОЗ, норма клетчатки для всех составляет, в среднем, 28 граммов в сутки.

Растворимая клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина, сахара в крови, нормализовать стул.

Нерастворимая клетчатка (грубые волокна) стимулирует сокращения кишечника, улучшает перистальтику, что также важно для нормального стула. "Еще клетчатка помогает снизить вес, потому что в ней мало калорий. При этом она медленно усваивается и обеспечивает надолго чувство сытости", - отметила доктор.

Врач посоветовала не снимать кожуру с овощей и фруктов перед употреблением. Особенно, если они со своего огорода или фермерского хозяйства.

"Кроме клетчатки кожура также содержит очень много витаминов и антиоксидантов, особенно яблоки и красный виноград", - отметила онколог.

Увеличивайте количество клетчатки постепенно, включая в рацион все больше бобовых, если нет противопоказаний. Это фасоль, чечевица, нут и так далее. Плюс рекомендуется добавлять в горячие блюда семена льна, кунжут.