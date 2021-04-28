Оказывается, самые распространенные запросы в поисковиках интернета со словом "Пасха" такие: "Когда Пасха? Когда освящать куличи, красить яйца? Что нельзя делать на Пасху? Можно ли праздновать Пасху, если не постился?"

Но прежде чем мы на них ответим, скажу главное - как отмечать праздник праздников в условиях еще не закончившейся пандемии? Как?

Памятуя о том, что когда Иисуса спросили о заповедях, Он ответил, что первая - "возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим", а вторая, - "возлюби ближнего твоего, как самого себя". Апостол Иоанн объясняет: "Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?" Святые отцы называли любовь к ближнему фундаментом здания любви к Богу. Поэтому, собираясь в храм, надо помнить об этой любви к ближнему и позаботиться о безопасности - не только своей, но и других верующих, духовенства. А значит, надо выполнять санитарно-эпидемиологические предписания Церкви, которые пока еще никто не отменял.

Когда освящать яйца и куличи?

В Пасху главное - не окраска яиц и выпечка куличей, не суета по уборке дома. Пасха - не соревнование домохозяек, а великий день, когда мы вспоминаем центральное событие мироздания, событие, ради которого и произошло пришествие в наш мир Иисуса Христа, а именно Воскресение Христа из мертвых, то есть победу Богочеловека над смертью. Все богослужения Страстной недели (26 апреля - 1 мая), предшествующей Пасхе (2 мая), посвящены последним дням земной жизни Христа. В храмах звучат слова Его последней беседы с учениками, рассказ Иисуса о Страшном Суде, о том, как наследовать Царствие Небесное. Мы вспоминаем предательство Христа Иудой, одиночество и молитву Иисуса в Гефсиманском саду - молитву до кровавого пота, арест и несправедливое осуждение Спасителя на Крестную смерть, отречение от Него самых близких учеников, Крестный путь - то есть, буквально, дорогу с Крестом на спине на Голгофу, Распятие, смерть на Кресте, погребение и трехдневное сошествие Христа во ад.

Событие Воскресения Христа отмечается уже Пасхой, праздником Светлого Воскресения Христова. В этот день христиане приветствуют друг друга самой важной новостью с сотворения мира: "Христос Воскресе!" И подтверждают приветствие словами: "Воистину Воскресе!"

Выходит, хлопоты по окраске яиц несоизмеримы с происходящим в храмах. Тем не менее, понимая, что человек не может жить одними мыслями о высоком, Церковь дает нам возможность привнести благую весть о Воскресении Христа в наш дом - на кухню, за стол, где собрались близкие. Душа наша - христианка! - жаждет освятить благой вестью все пространство своей жизни. Поэтому-то и красят яйца, и освящают куличи. Только священники советуют это делать так, чтобы яйца и куличи не отвлекали от молитвы. В дореволюционной России хозяйственные хлопоты заканчивали до долгих, напряженных богослужений четверга Страстной недели. И хотя холодильников не было, снедь умудрялись сохранять неиспорченной до ее освящения в субботу. Разговлялись, то есть начинали есть непостную пищу, уже после ночных богослужений самой Пасхи.

Поэтому важно притормозить рвение на бытовой почве и начать возделывать ниву своего сердца: молиться дома и в церкви, прийти на исповедь, причаститься, помочь тем, кто нуждается, постараться никого не осудить, воздержаться от гнева, зависти, гордыни, скупости, празднословия... Их много, червей, которые точат нашу душу, и каждый, в глубине сердца, прекрасно о них знает. Вот об этом, а не о крашеных яйцах стоит думать в первую очередь.

А если не постился?

Можно ли идти в церковь на Пасху, если не постился или пропустил богослужения Страстной недели? И даже забыл, когда в последний раз исповедовался и причащался. Понятно, что у нас всегда найдутся веские причины, почему абонент занят или недоступен, когда Господь зовет в храм. И что, Бог ответит нам тем же? Отлучая от радости Воскресения Христова? Как ни странно, нет. Да, когда мы отсутствуем на важнейших богослужениях, не приходим на Божественную литургию, не причащаемся, то есть не принимаем Тела и Крови Господних, мы сами себя отлучаем от Христа. Но, как ни удивительно, каким бы несправедливым это ни казалось некоторым истовым верующим, Господь не отвергает и таких неприлежных, называя их детьми "одиннадцатого часа". То есть пришедших к Господу не рано утром, а за час до полуночи, едва ли не в последний миг.

Во время ночной пасхальной службы в церквях торжественно читается знаменитое "Слово на Пасху святого Иоанна Златоуста" и звучит такая утешительная для всех нас весть: "Любочестив сущий Владыка: приемлет последнего, как и первого... Потому-то все войдите в радость Господа своего... Богатые и убогие, друг с другом ликуйте. Прилежные и ленивые, день почтите. Постившиеся и непостившиеся, возвеселитесь... Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее царство. Никто да не плачет о своих прегрешениях, ибо прощение от гроба воссияло. Никто да не убоится смерти: освободила нас Спасова смерть..." То есть Христова Любовь - жертвенная, действенная - уравнивает нас всех! Она выше земных представлений о справедливости. И это крайне важно.

Что делать нельзя?

Список того, что "нельзя на Пасху", выдаваемый интернетом, явно обширней десяти Божьих Заповедей Ветхого Завета. Но вот их-то точно нарушать не рекомендуется - опасно, чревато. К остальным "нельзя", на которых настаивают в Сети, стоит присмотреться. Пасха - время, отведенное для радости о победе Христа над смертью. Предупреждают, мол, грех, нельзя работать. Но ведь есть врачи, военные, люди, снабжающие нас электричеством, водой, едой... Они не только могут, должны нести трудовую вахту.

Так что, как говорится, "входя в храм, снимайте не голову, а шляпу". Дар рассуждение, Божий дар, всегда почитался добродетелью. Смотрите, запреты самой Церкви неслучайны, всегда обоснованы, их меньше, чем вам сообщат в Сети, их формулировка не может быть угрожающей - вспомним, как звучат Заповеди: Господь уважает свободу воли человека. И все же некоторые "нельзя" в связи с Пасхой есть.

Ошибка приходить на Пасху на кладбище, это противоречит самой сути праздника. О смерти и о мертвых в Светлое Христово Воскресение вспоминается чаще, чем в другие праздники. Но на Пасху - это победное воспоминание о том, что Своею смертью Богочеловек Христос победил смерть как таковую, потому что Воскрес! И теперь это путь для всех нас, верующих во Христа. Праздник Пасхи - утешительнейшее исповедание того, что дарована жизнь и "сущим во гробах". Потому на Пасху не бывает поминальных молений, не отпевают умерших. И это мудро. Хотим мы того или нет, но даже самые воцерковленные из нас, знающие назубок слова Символа веры "ожидаю воскресения мертвых", приходя на могилы близких, скорбят. Горечь потери оживает в нашем сердце, что естественно. Поэтому, чтобы мы не испытывали противоречия в своих чувствах: то ли скорбь, то ли радость о Воскресении Христа, чтобы не ввергать нас в фальшь в каком-либо из этих, одинаково дорогих для Церкви переживаний, Церковь и не поощряет походы на кладбище на Пасху и во время всей последующей Светлой недели. Для поминовения усопших дан особый день - Радоница (11 мая).

Есть свои "нельзя" и у Страстной недели, и у Светлой. Страстная - время строгого поста, многие верующие на Страстную едят только хлеб, фрукты, овощи, орехи. Но это наш добровольный выбор - наша жертва Христу в ответ на Его подвиг Любви. Страстная пятница (30 апреля) - день самого строгого поста. На Светлую неделю (3 - 8 мая) пост, наоборот, отменен, но в дни светлой и, подчеркну, духовной радости не венчают. Запрещены венчания и плотские утехи. Радость-то у нас духовная, не будем все смешивать.

Среди самых популярных запросов к поисковикам Сети со словом "Пасха", отчего-то нет одного, который непременно должен возникнуть, когда мы вспоминаем о подвиге жертвенной любви Бога к нам, людям. "Как мне жить теперь, зная, что Он принял Крестную смерть ради меня?" Возможно, такие вопросы не задают интернету, потому что ответ на них ищут в Церкви.