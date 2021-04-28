Песков назвал досадным происшествием инцидент с флагом на ЧМ по шашкам

Официального заявления из Кремля по ситуации с российским флагом на матче за звание чемпионки мира по шашкам в Польше не будет. Были извинения, инцидент исчерпан, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что во многом проигрыш нашей шашистки в раунде связан с этим происшествием.

Матч за мировую корону по международным шашкам проходит с 23 апреля по 3 мая​​​. Во вторник один из организаторов подошел к столу прямо во время игры и убрал со стола российский флаг, а также отклеил надпись с именем спортсменки из России Тамары Тансыккужиной. На видео видно, что шашистка вынуждена была отвлечься от игры.

"Это очень досадное происшествие, но, насколько я знаю, председатель соответствующей федерации уже принес свои извинения, поэтому я думаю, что нужно этот случай считать исчерпанным", - заявил Песков.

"Наша спортсменка проиграла в этом раунде и, конечно, я думаю, что ее проигрыш во многом связан с этим происшествием", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На вопрос, будет ли Кремль делать официальное заявление, Песков ответил отрицательно.