Песков не подтвердил третью волну коронавируса

Если посмотреть на статистику, то никакой третьей волны заболеваемости коронавирусом в России сейчас нет. Цифры доступны всем, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге прозвучал вопрос о публикации агентства Bloomberg по якобы неофициальной статистике правительства о третьей волне коронавируса.

"Нет, вы видите цифры, они доступны всем", - опроверг Песков.

"Оперативный штаб каждый день где-то в районе 11:00-11:30 публикует данные по количеству заболевших по России, по количеству заболевших по Москве, по количеству смертей, по количеству выздоровевших и выписавшихся из больницы", - заметил пресс-секретарь президента.

Ни о какой другой "второй бухгалтерии" речи идти не может, добавил он. Иные утверждения "абсурдны и не соответствуют действительности", подчеркнул Песков.