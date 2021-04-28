Песков заявил о невозможности решать вопрос Донбасса между Киевом и Москвой

Россия - не сторона внутриукраинского конфликта, поэтому вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. Об этом напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский журналист спросил, значит ли, что переговоров не будет, раз президент Украины Владимир Зеленский намерен обсуждать с Путиным мир. "Безусловно, это прекрасная декларация. И конечно, стремление к миру может и должно всемерно поддерживаться. Но дело в том, что Украина с Россией, слава Богу, никогда не воевали. И речь наверное должна идти не о мире между Украиной и Россией. Хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения", - отметил Песков. "По всей видимости, такая политическая воля превалирует в Киеве", - добавил он.

"Мира нужно добиваться на территории самой Украины. И вот с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в "нормандской четверке"", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, исключено ли обсуждение этой темы в случае гипотетической встречи двух лидеров, Песков заметил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой, ведь Россия - не сторона этого конфликта. И об этом прямо заявил Путин.

Если на Украине другое мнение по этому поводу, то нужно искать точки соприкосновения. Песков напомнил о неоднократных заявлениях Путина о готовности идти на диалог и искать решения именно в рамках диалога. Также президент России говорил о необходимости выполнения взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения.

"Пока мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что в целом, поскольку мы не сторона конфликта, то говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках минской четверки", - указал Песков.

Российский лидер отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве, напомнил Песков. "Иных пока конкретных формулировок мы не видели", - заключил он.