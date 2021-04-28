Песков заявил о невозможности решать вопрос Донбасса между Киевом и Москвой

Новости

Назарбаев покинул пост председателя Ассамблеи народов Казахстана 15:09
Volkswagen Golf вернулся в Россию: названы цены 15:05
МИД: Есть основания для осторожного оптимизма в плане ядерной сделки с Ираном 14:59
"Маргери Тирелл" из "Игры престолов" впервые стала мамой 14:58
На Среднем Урале в пандемию выросло число жалоб на домашнее насилие 14:53
В Болгарии продлили режим чрезвычайной эпидобстановки до конца мая 14:41
Обвиняемую в убийстве вдову рэпера Картрайта признали вменяемой 14:35
В Тюмени уточнили правила продажи алкоголя в летних кафе 14:34
В Генпрокуратуре сообщили о снижении уличной преступности в России 14:33
Решетников поручил Росстату уточнить методику расчета доходов граждан 14:33
Названы лидирующие по числу убийств регионы России 14:21
Лавров ответил на заявления Болгарии о взрывах на оружейных складах 14:20
КПРФ: Мишустин поддержал проведение широкой репатриации соотечественников 14:18
Кипр выдал России беглого банкира Андрея Туева 14:17
Генпрокуратура отметила резкое снижение числа квартирных краж и угонов 14:15
Песков оценил возможность визита Лукашенко на Парад Победы 14:08
Песков прокомментировал замену гимна России на Играх в Токио и Пекине 13:44
Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 13:30
РПЦ: Оснований ограничивать посещение храмов на Пасху нет 13:25
В ФАС рассказали о расследовании дел о сговоре металлургов 13:24
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане 13:21
СК передал в Генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД 12:52
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России 12:39
МИД РФ объявил о высылке четырех прибалтийских дипломатов 12:39
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 13:46
Рубрика: Власть

Песков заявил о невозможности решать вопрос Донбасса между Киевом и Москвой

Текст: Кира Латухина
Россия - не сторона внутриукраинского конфликта, поэтому вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой. Об этом напомнил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украинский журналист спросил, значит ли, что переговоров не будет, раз президент Украины Владимир Зеленский намерен обсуждать с Путиным мир. "Безусловно, это прекрасная декларация. И конечно, стремление к миру может и должно всемерно поддерживаться. Но дело в том, что Украина с Россией, слава Богу, никогда не воевали. И речь наверное должна идти не о мире между Украиной и Россией. Хотя Украина изрядно испортила наши двусторонние отношения", - отметил Песков. "По всей видимости, такая политическая воля превалирует в Киеве", - добавил он.

Фото: Getty Images
Почему в Берлине беспокоятся из-за активности президента Украины

"Мира нужно добиваться на территории самой Украины. И вот с тем, чтобы помочь этому процессу, Россия принимает участие в "нормандской четверке"", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, исключено ли обсуждение этой темы в случае гипотетической встречи двух лидеров, Песков заметил, что вопрос Донбасса не может решаться между Киевом и Москвой, ведь Россия - не сторона этого конфликта. И об этом прямо заявил Путин.

Если на Украине другое мнение по этому поводу, то нужно искать точки соприкосновения. Песков напомнил о неоднократных заявлениях Путина о готовности идти на диалог и искать решения именно в рамках диалога. Также президент России говорил о необходимости выполнения взятых на себя обязательств всеми сторонами без исключения.

"Пока мы все исходим из того, что президент Путин сказал, что в целом, поскольку мы не сторона конфликта, то говорить о делах донбасских, то есть о мире, с нами не нужно. С нами нужно об этом говорить в рамках минской четверки", - указал Песков.

Российский лидер отметил, что в случае готовности говорить по двусторонним отношениям он будет рад видеть президента Зеленского в Москве, напомнил Песков. "Иных пока конкретных формулировок мы не видели", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Лавров иронично ответил на вопрос об отношении РФ к заявлениям Болгарии
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
В России упростили использование маткапитала
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию