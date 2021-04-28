По Киеву впервые прошли эсэсовцы

В городе-герое Киеве впервые отмечалась 78-я годовщина создания дивизии СС "Галичина". В честь знаменательной даты по городу беспрепятственно прошли последователи идей немецкого нацизма и украинского коллаборационизма. Происходило это при финансовой поддержке мэрии и молчаливом одобрении президента Зеленского.

Официально шествие называлось "маршем вышиванок", и организаторы побоялись прямо упоминать в анонсах войска СС - закон все еще не велит, называя дивизию то "добровольческой украинской", то просто "галицкой". Однако намеков на истинное содержание мероприятия было сделано достаточно. Организаторами же выступила некая общественная организация "Голосеевская крыйивка", устраивающая на средства мэрии "фольклорные фестивали" с участием скандальной группы "Секира Перуна". Организационную и информационную поддержку маршу оказала националистическая партия "Свобода" и ряд запрещенных в России неонацистских и экстремистских группировок.

Напомним, 14-я пехотная дивизия СС "Галичина" была создана 28 апреля 1943 года во Львове, и в течение года участвовала исключительно в карательных операциях против населения восточной Польши и Украины. Летом 1944 года была почти полностью разгромлена в ходе Белорусской наступательной операции Красной армии, по воспоминаниям советских командиров - не оказав сколь-нибудь заметного сопротивления. В сегодняшней Украине ее называют "легендарной", и культ эсэсовцев закономерно докатился от Львова до Киева вместе с переселившимися в столицу участниками государственного переворота.

Визуально марш производил жалкое впечатление - около сотни мужчин в застиранном камуфляже пронесли гербы дивизии СС и современных карательных батальонов от метро "Арсенальная" до Площади независимости, выкрикивая стандартные лозунги, и иногда стыдливо выбрасывая "римское приветствие". Но это не должно вызывать иллюзий и вводить в заблуждение - лиха беды начало. Первые "бандеровские" факельные шествия по Киеву тоже были немногочисленными и казались маргинальными, но потом их участники стали штурмовым отрядом госпереворота и пролили первую кровь в гражданском конфликте.

Сколь бы малой ни была численность колонны, этот опыт организаторы могут считать удачным - полиция не препятствовала, власть - от депутатов "Слуги народа" до президента - промолчала. Можно предполагать, что к 80-й годовщине создания украинской дивизии СС, в центре города-героя соберутся уже тысячи новых эсэсовцев.

Многие на Украине обратили внимание, что последователи запрещенной Нюрнбергским трибуналом нацистской идеологии и организации не вышагивали по Киеву даже при Порошенко. Впервые это случилось именно при Зеленском, совсем недавно - 9 мая 2019 года - разместившим в Facebook свое фото на могиле воевавшего в Красной армии деда. Посетит ли он ее в этом году, и что скажет израильской делегации на мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине трагедии в Бабьем Яру?

Нельзя сказать, что украинские политики совсем не заметили брошенного нацистами вызова. Один депутат от фракции "Слуга народа" - Максим Бужанский - осмелился осудить мероприятие в социальных сетях. И одна партия - ОПЗЖ - потребовала от Зеленского жестко отреагировать на происходящее. Вот только Бужанский в своей фракции находится сегодня в статусе изгоя, а с ОПЗЖ президент ведет политическую войну.

"А почему все так удивляются маршу поклонников дивизии СС "Галичина" по центру Киева? По сути, именно эти эсэсовцы в вышиванках являются героями с точки зрения современного украинского государства. Ведь они боролись как раз за такую страну, которой стала Украина: сателлит мощной западной державы, неисчерпаемый источник хлеба, металла и дешевой рабочей силы. Наша с вами страна погибла в 2014 году…. И не надейтесь, что европейцы и американцы "узнают, что в Украине процветает нацизм и сделают им всем атата". Они все прекрасно знают и одобряют. Это удобная идеология для управления колониями, и именно поэтому она будет доминировать", - исчерпывающе подытожил произошедшее в своем telegram-канале одесский журналист Юрий Ткачев.