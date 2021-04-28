Почему в Чистый четверг Патриарх омоет ноги священников

Но обо всем по порядку. Чем дальше Страстная неделя, тем больше мы погружаемся в события последних дней земной жизни Христа. В Великий четверг Церковь возвращает нас к Тайной вечери. Событию, которое произошло перед тем, как Христа взяли под стражу. Тайная вечеря - это последний ужин, трапеза Христа со Своими учениками накануне Его крестных страданий.
Во время Божественной литургии Великого четверга вспоминают четыре евангельских события, произошедших именно в четверг. Первое - омовение Христом ног Своим ученикам перед Тайной вечерей. Это омовение было знаком глубочайшего смирения Христа и Его любви к Своим ученикам. "Образ Христа, умывающего ноги ученикам, помогает нам с вами понять весь смысл христианской веры, согласно которой человек призван не возвышать себя, не господствовать над другими, но служить в меру своих талантов и в соответствии с тем положением, которое Бог ему определил", - сказал в одной из своих проповедей патриарх Кирилл.
Во время этой же вечери, как говорится в Евангелие, "диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту" мысль предать Христа. И Иисус, видя сердце предателя, сказал об этом на вечере, как бы давая Иуде возможность остановиться. Этот евангельский эпизод тоже вспоминают на литургии Великого четверга.
Третье событие необычайно важно для каждого верующего. Дело в том, что именно во время Тайной вечери Христос установил Таинство Евхаристии. Греческое слово "евхаристия" означает "благодарение". В христианстве Евхаристией называется Таинство причащения Тела и Крови Христовой, Таинство благодатного (то есть совершенного по воздействию благодати), единения верующего с Богом. Установленное Христом во время Тайной вечери, Таинство и поныне совершается в каждом храме во время каждой Божественной литургии. Многие верующие стараются причаститься именно во время литургии Великого четверга.
И, наконец, четвертое евангельское событие, которое вспоминают во время литургии в Великий Четверг - это молитва Христа в Гефсиманском саду. Иисус знал, что Ему предстоит, "душа Его скорбела смертельно", и, как сказано в Евангелии, Он молился "до кровавого пота". Это моление Христа часто называют "молением о чаше", потому что, взывая к Богу Отцу, Христос просил, чтобы, если возможно, "миновала Его участь сия": "Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня", - но дальше добавлял слова полного смирения перед грядущей участью и волею Бога Отца: "впрочем, не как Я хочу, но как Ты".
Вот эти четыре важнейших евангельских события вспоминают в храмах в Великий четверг Страстной недели во время Божественной литургии. А в честь того, что перед Тайной Вечерей Иисус омыл ноги Своим 12-ти ученикам, патриарх московский и всея Руси Кирилл, обычно, совершает в Храме Христа Спасителя г. Москвы чин омовения ног 12-ти священнослужителям.
Вечером Великого Четверга в храмах читаются двенадцать евангельских отрывков, повествующих о страданиях крестной смерти Христа, вспоминаются слова Христа на кресте, Его распятие и погребение.
По давней православной традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие стоят в храме с зажженными свечами. И потом, после службы этот огонек приносится домой, и на переплетах окон, на дверных косяках коптится крестик. Этот обычай идет со времен ветхозаветной Пасхи. Верующие, пришедшие в храм вечером в Великий Четверг, заранее готовятся к тому, чтобы донести до дома свечку не потухшей, помещая ее для этого в специальную лампаду.
Великий четверг неслучайно называют Чистым. С одной стороны, это день духовного очищения - именно в этот день все стараются исповедоваться и причаститься, а с другой стороны, имеется в виду бытовая сторона нашей жизни. Именно в Чистый четверг, между или после церковных служб, верующие убираются дома, готовят куличи и пасхи, красят яйца к Светлому празднику Пасхи.
30 апреля, Великая пятница - самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось распятие и крестная смерть Христа на Голгофе.