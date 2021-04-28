Почему в Чистый четверг Патриарх омоет ноги священников

Наступил Великий, или Чистый четверг (29 апреля) - четвертый день Страстной недели, когда патриарх московский и всея Руси Кирилл омоет ноги 12-ти священнослужителям, а верующие постараются причаститься. Великий Четверток (так четверг Страстной недели называют в Церкви) - день напряженных богослужений. И кроме утренней Божественной литургии и долгой вечерней службы, когда во время чтения 12-ти евангельских отрывков, верующие стоят с горящими свечами, именно в Великий четверг, раз в год, в Церкви происходит уникальных событие - чин, то есть специальное последование, омовения ног.

Но обо всем по порядку. Чем дальше Страстная неделя, тем больше мы погружаемся в события последних дней земной жизни Христа. В Великий четверг Церковь возвращает нас к Тайной вечери. Событию, которое произошло перед тем, как Христа взяли под стражу. Тайная вечеря - это последний ужин, трапеза Христа со Своими учениками накануне Его крестных страданий.

"Тайная вечеря". Леонардо да Винчи, между 1494 и 1498 гг .

Во время Божественной литургии Великого четверга вспоминают четыре евангельских события, произошедших именно в четверг. Первое - омовение Христом ног Своим ученикам перед Тайной вечерей. Это омовение было знаком глубочайшего смирения Христа и Его любви к Своим ученикам. "Образ Христа, умывающего ноги ученикам, помогает нам с вами понять весь смысл христианской веры, согласно которой человек призван не возвышать себя, не господствовать над другими, но служить в меру своих талантов и в соответствии с тем положением, которое Бог ему определил", - сказал в одной из своих проповедей патриарх Кирилл.

Во время этой же вечери, как говорится в Евангелие, "диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту" мысль предать Христа. И Иисус, видя сердце предателя, сказал об этом на вечере, как бы давая Иуде возможность остановиться. Этот евангельский эпизод тоже вспоминают на литургии Великого четверга.

"Тайная вечеря". И. К. Айвазовский, 1890-е гг..(на переднем плане, ближе всего к зрителю, темная фигура Иуды).

Третье событие необычайно важно для каждого верующего. Дело в том, что именно во время Тайной вечери Христос установил Таинство Евхаристии. Греческое слово "евхаристия" означает "благодарение". В христианстве Евхаристией называется Таинство причащения Тела и Крови Христовой, Таинство благодатного (то есть совершенного по воздействию благодати), единения верующего с Богом. Установленное Христом во время Тайной вечери, Таинство и поныне совершается в каждом храме во время каждой Божественной литургии. Многие верующие стараются причаститься именно во время литургии Великого четверга.

"Выход Христа с учениками с Тайной вечери в Гефсиманский сад". Н. Н. Ге,1889 г.

И, наконец, четвертое евангельское событие, которое вспоминают во время литургии в Великий Четверг - это молитва Христа в Гефсиманском саду. Иисус знал, что Ему предстоит, "душа Его скорбела смертельно", и, как сказано в Евангелии, Он молился "до кровавого пота". Это моление Христа часто называют "молением о чаше", потому что, взывая к Богу Отцу, Христос просил, чтобы, если возможно, "миновала Его участь сия": "Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня", - но дальше добавлял слова полного смирения перед грядущей участью и волею Бога Отца: "впрочем, не как Я хочу, но как Ты".

."Христос в Гефсиманском саду". В. Г. Перов, 1878 г.

Вот эти четыре важнейших евангельских события вспоминают в храмах в Великий четверг Страстной недели во время Божественной литургии. А в честь того, что перед Тайной Вечерей Иисус омыл ноги Своим 12-ти ученикам, патриарх московский и всея Руси Кирилл, обычно, совершает в Храме Христа Спасителя г. Москвы чин омовения ног 12-ти священнослужителям.

Вечером Великого Четверга в храмах читаются двенадцать евангельских отрывков, повествующих о страданиях крестной смерти Христа, вспоминаются слова Христа на кресте, Его распятие и погребение.

"Предательство в Гефсиманском саду". И.Е. Репин,1888 г.

"Голгофа (Распятие Христа)". И. Е. Репин,1869 г.

По давней православной традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие стоят в храме с зажженными свечами. И потом, после службы этот огонек приносится домой, и на переплетах окон, на дверных косяках коптится крестик. Этот обычай идет со времен ветхозаветной Пасхи. Верующие, пришедшие в храм вечером в Великий Четверг, заранее готовятся к тому, чтобы донести до дома свечку не потухшей, помещая ее для этого в специальную лампаду.

Великий четверг неслучайно называют Чистым. С одной стороны, это день духовного очищения - именно в этот день все стараются исповедоваться и причаститься, а с другой стороны, имеется в виду бытовая сторона нашей жизни. Именно в Чистый четверг, между или после церковных служб, верующие убираются дома, готовят куличи и пасхи, красят яйца к Светлому празднику Пасхи.

30 апреля, Великая пятница - самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось распятие и крестная смерть Христа на Голгофе.