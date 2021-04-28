Новости

Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Условия льготного кредитования малого бизнеса предложили ужесточить 11:50
В Федерации шашек России возмутились изъятием флага на матче ЧМ 11:43
Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений 11:42
Тимофей Баженов планирует избираться в восьмой созыв Госдумы 11:42
Пятому по счету испанскому политику прислали письмо с угрозами 11:31
Новая комфортная зона для отдыха и встреч появится осенью на севере столицы 11:27
Резиновое покрытие проложили на маршруте Парада Победы в Москве 11:11
Россияне назвали нелюбимые домашние обязанности 11:10
В Кургане рассказали о работе детсадов и школ в праздники 11:05
У переболевших ковидом в легкой форме могут начаться проблемы со здоровьем 11:05
В Банке России пока не планируют возобновлять покупку золота в резервы 10:58
Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз 10:54
Лавров: Россия не намерена присоединяться к G7 10:53
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии 10:41
Власти Кипра выдали более 3 тысяч "золотых паспортов" в обход закона 10:39
Заболеваемость коронавирусом в России опустилась ниже порогового уровня 10:35
В Петербурге задержали двух бойцов ММА за драку в поезде 10:33
Лавров раскрыл подробности составления списка недружественных стран 10:21
Исследование: Проще всего на работу устроиться медикам 10:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 11:42
Рубрика: Экономика

Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений

Текст: Ирина Алпатова

В первом квартале 2021 года Почта Росси доставила 1,2 млн экспортных оправлений, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего посылок было отправлено в США (32,6%), Германию (8,2%), Великобританию (5,7%) и Украину (5%).

Фото: iStock
Стал известен режим работы учреждений в мае

На Почту России приходится более 90% отправлений несырьевых товаров, организованных логистическими компаниями. Почти половину (48%) отправлений в 1 квартале составили посылки малых и средних предприятий (МСП). Число экспортеров МСП - клиентов почты увеличилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Среди них русские промыслы, производители украшений, одежды и обуви.

Чтобы сделать экспорт товаров за границу простым и удобным процессом, Почта России создает новые цифровые сервисы и прорабатывает важные инициативы на законодательном уровне, рассказал замглавы компании Алексей Скатин. "Мы планируем и дальше снижать тарифы на отправку посылок в страны ближнего зарубежья, а также работать над сокращением сроков доставки и расширением списка стран, открытых для приема международных отправлений", - отметил он.

В 2020 году компания предоставила экспортерам возможность подтверждать нулевую ставку НДС через личный кабинет на сайте почты, открыла в Берлине свой первый в Европе фулфилмент-центр, запустила крупнейшую в России сеть drop-off пунктов для приема отправлений от продавцов и интернет-магазинов.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

Главное сегодня

Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Минсельхоз прокомментировал информацию о подорожании гречки
Пентагон сообщил об атаке на корабли ВМС США в Персидском заливе
КС РФ разрешил обращать взыскание на единственное жилье должников
Некоторым категориям работников будет легче получить доплаты к пенсии
В РАН назвали самые востребованные профессии будущего