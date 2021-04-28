Почта России доставила на 28% больше экспортных отправлений

В первом квартале 2021 года Почта Росси доставила 1,2 млн экспортных оправлений, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего посылок было отправлено в США (32,6%), Германию (8,2%), Великобританию (5,7%) и Украину (5%).

На Почту России приходится более 90% отправлений несырьевых товаров, организованных логистическими компаниями. Почти половину (48%) отправлений в 1 квартале составили посылки малых и средних предприятий (МСП). Число экспортеров МСП - клиентов почты увеличилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2019 года. Среди них русские промыслы, производители украшений, одежды и обуви.

Чтобы сделать экспорт товаров за границу простым и удобным процессом, Почта России создает новые цифровые сервисы и прорабатывает важные инициативы на законодательном уровне, рассказал замглавы компании Алексей Скатин. "Мы планируем и дальше снижать тарифы на отправку посылок в страны ближнего зарубежья, а также работать над сокращением сроков доставки и расширением списка стран, открытых для приема международных отправлений", - отметил он.

В 2020 году компания предоставила экспортерам возможность подтверждать нулевую ставку НДС через личный кабинет на сайте почты, открыла в Берлине свой первый в Европе фулфилмент-центр, запустила крупнейшую в России сеть drop-off пунктов для приема отправлений от продавцов и интернет-магазинов.